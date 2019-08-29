Вуди Харрельсон сыграет главного злодея в "Веноме 2"

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Американский актер Вуди Харрельсон сыграет инопланетного паразита и злодея Карнажа в сиквеле "Венома", . Американский актер Вуди Харрельсон сыграет инопланетного паразита и злодея Карнажа в сиквеле "Венома", сообщает The Independent.

"Я думаю, эта картина станет "бомбой". Мало того, что у нас в центре будет Веном, так еще и Вуди Харрельсон", - сказал кинооператор Роберт Ричардсон.

В первом фильме актер появился в эпизоде после титров в образе Клетуса Кэссиди - серийного убийцы, которого лечат в психиатрической лечебнице. Тогда зрители сразу отметили, что он будет главным врагом Венома во второй части проекта. Так оно и вышло.

Также известно, что к своим ролям вернутся Том Харди (Веном) и Мишель Уильямс (Энн Вейинг). Режиссером картины будет Энди Серкис.