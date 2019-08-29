Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T18:42Z
https://ria.ru/20190829/1558005509.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155800/59/1558005919_176:0:1099:519_1036x0_80_0_0_ab495c30764aa4af49e15aac63990cc7.jpg
РИА Новости
Культура

Вуди Харрельсон сыграет главного злодея в "Веноме 2"

01:04 29.08.2019
37
© Columbia Pictures Corporation (2018)Кадр из фильма "Веном"
Кадр из фильма Веном
© Columbia Pictures Corporation (2018)
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Американский актер Вуди Харрельсон сыграет инопланетного паразита и злодея Карнажа в сиквеле "Венома", сообщает The Independent.
"Я думаю, эта картина станет "бомбой". Мало того, что у нас в центре будет Веном, так еще и Вуди Харрельсон", - сказал кинооператор Роберт Ричардсон.
В первом фильме актер появился в эпизоде после титров в образе Клетуса Кэссиди - серийного убийцы, которого лечат в психиатрической лечебнице. Тогда зрители сразу отметили, что он будет главным врагом Венома во второй части проекта. Так оно и вышло.
Также известно, что к своим ролям вернутся Том Харди (Веном) и Мишель Уильямс (Энн Вейинг). Режиссером картины будет Энди Серкис.
Выход фильма запланирован на 2020 год.
Кадр из фильма Веном
9 августа, 06:10Культура
Мишель Уильямс вернется к роли подруги Тома Харди в "Веном 2"
000000
КультураЭнди СеркисМишель УильямсКино и сериалыНовости культурыВуди ХаррельсонТом Харди (Эдвард Харди)
Рекомендуем
Американский актер Том Круз
Том Круз учится летать на параплане в Альпах
РИА
Новости
Бен Аффлек
Бен Аффлек отмечает "год трезвости"
Кадр из сериала Игры престолов
Гвендолин Кристи рада, что первым мужчиной Бриенны стал Джейме Ланнистер
Американский музыкант Джон Бон Джови
Джон Бон Джови рассказал, как будет называться его следующий альбом
Лента
новостей
Актеры фильма Оно 2 на премьере фильма в Лос-Анжелесе
Члены "Клуба неудачников" посетили премьеру "Оно 2": клоуна тоже позвали
Смартфон iPhone
Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
Американская актриса Ева Лонгория на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Ева Лонгория снимет байопик о производителе чипсов
Клэр Фой и Бенедикт Камбербэтч в фильме Луис Уэйн
Стало известно, кто еще сыграет с Камбербэтчем в фильме про кошек
Вид Земли с МКС
В "Роскосмосе" признали реализуемость проекта по запуску туристов в космос
Арт-объект Луна в Санкт-Петербурге
"Прости нас, Юра": в России у хранителей мечты отняли будущее ради выгоды
Актриса Натали Портман
Вышел трейлер фильма "Бледная синяя точка" с Натали Портман
Тейлор Свифт во время получения награды на MTV Video Music Awards
Траволта перепутал Тейлор Свифт с ее двойником на MTV Video Music Awards
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
Эксперты рассказали, как россияне проводят время в поездках по стране
Квест По земле леопарда
В заповеднике "Земля леопарда" из-за дождей закрыли туристические маршруты
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16Пекин на параде в честь 70-летия Китая впервые покажет новое вооружение
08:13В Азербайджане автобус попал в ДТП, погиб человек
08:12Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили 17 человек
07:50Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку
07:27В Хабаровском крае оценили ущерб сельхозпредприятиям от паводка
07:25В Запретном городе в Пекине открылась выставка Музеев Московского Кремля
07:07Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана
06:49Во Владивостоке со вторника выпало около месячной нормы осадков
06:48Ливни в Приморье вызвали новую волну паводка
06:46Пенсионерке в Кузбассе выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года
06:36Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
06:31В Комсомольске-на-Амуре спасли двух тонувших собак, привязанных к будке
06:21В Приморье более десяти участков дорог подтопило ливнями
06:20Обнародованы имена погибших строителей при обрушении стены в Новосибирске
06:14СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
06:07Власти Приморья планируют за два дня ликвидировать последствия паводка
06:05В красноярском ЗАГСе выдавали свидетельства на несуществующих детей
05:59Во Владивостоке оценили ущерб городу от мощных ливней
Лента новостейМолния