В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. На севере Испании туристы могут побывать в пещере, в которой воспроизведены условия жизни в колонии на Марсе, На севере Испании туристы могут побывать в пещере, в которой воспроизведены условия жизни в колонии на Марсе, сообщает Daily Mail.

Участники туристической экспедиции будут изолированы от внешнего мира и проведут три дня и ночи на специальной станции, в пещере высотой около 60 метров и длиной полтора километра, которая находится в Кантабрийских горах.

Аттракцион уже был протестирован первой партией любителей экстрима. В течение месяца планируется провести еще пять "экспедиций". Организаторы считают, что такой опыт позволит больше узнать о физическом, психологическом, социальном воздействии, которое бы оказало на человека пребывание в колонии на другой планете.