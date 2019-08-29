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РИА Новости
Туризм

В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе

00:33 29.08.2019
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© Depositphotos / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца
© Depositphotos / sdecoret
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. На севере Испании туристы могут побывать в пещере, в которой воспроизведены условия жизни в колонии на Марсе, сообщает Daily Mail.
Участники туристической экспедиции будут изолированы от внешнего мира и проведут три дня и ночи на специальной станции, в пещере высотой около 60 метров и длиной полтора километра, которая находится в Кантабрийских горах.
Аттракцион уже был протестирован первой партией любителей экстрима. В течение месяца планируется провести еще пять "экспедиций". Организаторы считают, что такой опыт позволит больше узнать о физическом, психологическом, социальном воздействии, которое бы оказало на человека пребывание в колонии на другой планете.
Трехдневная поездка стоит более шести тысяч евро. Желающим в нее отправится предстоит комплексная трехнедельная программа онлайн-тренировок, а затем еще три дня физической и психологической подготовки.
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