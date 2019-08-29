Отели Рима должны казне 8,5 миллионов евро

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Риме отельеры в первом полугодии недоплатили в городской бюджет 8,5 миллионов евро туристического налога, В Риме отельеры в первом полугодии недоплатили в городской бюджет 8,5 миллионов евро туристического налога, сообщает Wanted in Rome.

В ходе проверки полицейские выявили гостиницы и апартаменты, в основном расположенные в историческом центре, которые не передали в казну города налоги, выплаченные туристами в первые шесть месяцев 2019 года.

По словам мэра Рима Вирджинии Раджи, полиция арестовала 28 человек за неуплату налогов, и большая часть средств уже возвращена в казну города.

Туристический налог в Риме зависит от звездности отеля. При проживании в гостинице категории одна или две "звезды", путешественники платят три евро в сутки с человека, а в пятизвездочных - семь евро. Гости апартаментов, арендованных комнат, вилл перечисляют налог в 3,50 евро в сутки.