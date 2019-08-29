Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T08:37Z
https://ria.ru/20190829/1558003510.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155515/17/1555151736_0:75:3112:1825_1036x0_80_0_0_fa59a29292ac420f56fb8f5cb93941e1.jpg
РИА Новости
Туризм

Отели Рима должны казне 8,5 миллионов евро

08:37 29.08.2019
78
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид города Рима
Вид города Рима
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Риме отельеры в первом полугодии недоплатили в городской бюджет 8,5 миллионов евро туристического налога, сообщает Wanted in Rome.
В ходе проверки полицейские выявили гостиницы и апартаменты, в основном расположенные в историческом центре, которые не передали в казну города налоги, выплаченные туристами в первые шесть месяцев 2019 года.
По словам мэра Рима Вирджинии Раджи, полиция арестовала 28 человек за неуплату налогов, и большая часть средств уже возвращена в казну города.
Туристический налог в Риме зависит от звездности отеля. При проживании в гостинице категории одна или две "звезды", путешественники платят три евро в сутки с человека, а в пятизвездочных - семь евро. Гости апартаментов, арендованных комнат, вилл перечисляют налог в 3,50 евро в сутки.
В настоящее время полиция проводит проверки в отелях на окраине Рима, выявляя владельцев отелей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Испанская лестница, Рим
8 августа, 13:15Туризм
В Риме туристам запретили сидеть на ступеньках Испанской лестницы
000000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРимИталия
Рекомендуем
Сейф
В Италии у туристов из номера отеля вынесли сейф с паспортами и деньгами
РИА
Новости
Джузеппе Конте
Экс-премьер Италии прокомментировал заявление Трампа по поводу Конте
Дворец Монтечиторио
Новое правительство Италии будет стабильным, считает политолог
Работа полиции в Индонезии
Полиция Индонезии сообщила о трех погибших в беспорядках в Папуа
Лента
новостей
76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
Перья, блестки, красота. Как открылся Венецианский кинофестиваль
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
"Движение 5 звезд" и Демпартия Италии договорились о кандидатуре премьера
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини
Рейтинг доверия Сальвини в Италии упал на 15%
Вулкан Стромболи в Тирренском море
В Италии произошло новое извержение вулкана Стромболи
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Падение доходности гособлигаций США в августе побило рекорд 2011 года
Джузеппе Конте
Демпартия Италии поддержала кандидатуру Конте на пост премьера
Автомобиль полиции
На юге Крыма два подростка пропали без вести
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов заявил о планах полностью газифицировать Крым
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
Эксперты рассказали, как россияне проводят время в поездках по стране
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом
СМИ: "Росатом" может перенести ввод ряда блоков АЭС для сдерживания цен
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
Йемен потребовал обсудить авиаудары ОАЭ по его войскам на заседании СБ ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Приморье после схода селя восстановили движение поездов
09:03Самолет вылетел в Таджикистан после вынужденной посадки в Екатеринбурге
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Лента новостейМолния