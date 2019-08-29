"Украина больше не интересна Вашингтону". Куда делись американские кураторы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, покинувший Украину из-за уголовного преследования, заявил, что Петр Порошенко исполнял "волю определенных лиц" из Вашингтона, а правоохранительные органы контролировались американскими кураторами. Но ситуация изменилась, и политики США уже не хотят заниматься проблемами Киева.

Под контролем Госдепа

Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) фактически руководили из Вашингтона, сообщил в интервью украинскому телеканалу Онищенко. Это бюро создавалось как параллельная МВД и СБУ структура. "У них был там куратор из ФБР, которая сидела в американском посольстве. Имя ее — Карен Гринвей, она непосредственно подчинялась Госдепу и контролировала НАБУ", — утверждает Онищенко.

По его словам, именно Гринвей несколько лет назад намекала, что ему не стоит выступать против Порошенко, если он хочет скорейшего прекращения уголовного дела. Онищенко тогда вменяли экономические преступления, поэтому он и покинул страну.

В то же время НАБУ собирало компромат на президента Украины, чтобы манипулировать главой государства. Порошенко просто действовал по указанию "определенных лиц в Америке, которых все устраивало", а на коррупционные схемы закрывали глаза, уточнил бывший депутат.

Онищенко даже высказал мнение, что Порошенко мог бы прекратить войну на востоке страны, но продолжение гражданского противостояния было выгодно США.

Водка, секс и наркотики

При Порошенко на Украине американские кураторы действительно пытались сформировать параллельный контур в правоохранительной системе — НАБУ, специальная антикоррупционная прокуратура (САП). Но у этого контура была одна слабость — возбужденные уголовные дела разваливались. Посол США в Киеве Мари Йованович в конце 2017-го выступала еще и за закон об особом антикоррупционном суде. Но не сложилось.

Украинская государственная машина отторгала навязанных извне силовиков. Вся история сосуществования старых и новых правоохранительных органов — непрерывная череда конфликтов. В 2017-м Вашингтону даже пришлось мирить НАБУ и Генеральную прокуратуру.

Дело было так. Сотрудники СБУ с санкции надзорного ведомства задержали работника антикоррупционного бюро, который якобы предлагал взятку чиновнице. Генеральный прокурор Юрий Луценко громил конкурентов из НАБУ через прессу. "Думаю, никто в нашей стране не хотел бы, чтобы агенты месяцами пробовали выдавить с помощью водки, секса или наркотиков те или иные слова из кого-либо", — обличал провокаторов глава ГПУ. В НАБУ отвечали, что это была не провокация, а спецоперация.

Развоевавшихся силовиков двух "контуров" попытались успокоить американские кураторы. Но не слишком удачно — в мае 2018-го "детективы" НАБУ задержали майора СБУ с пакетами "белого вещества", боеприпасами и номерами с чужих автомобилей. Обвинили во взятке. Потом отпустили.

В ноябре 2018-го кошка пробежала и между двумя новыми ведомствами — в специализированной антикоррупционной прокуратуре возбудили дело против директора НАБУ Артема Сытника. Антикоррупционное бюро в то время "раскапывало" схему закупки угля для украинской энергетики "Роттердам плюс", и Сытник сообщил, что следствие вышло на финишную прямую. Дело касалось окружения Порошенко.

Еще одно связанное с Порошенко расследование, так называемый Свинарчук-гейт (по настоящей фамилии фигуранта Олега Гладковского), тоже забуксовал. Там речь шла о коррупции в армейских закупках. В июне оба прокурора — генеральный и "специализированный", а также замглавы новой службы — Госбюро расследований — дружно раскритиковали НАБУ за проволочки в следствии.

В общем, параллельный контур силовых структур для контроля украинских элит наглухо увяз в реалиях постсоветской республики.

Порошенко-light

Вашингтон демонстрирует, что готов налаживать конструктивные отношения с новым главой государства Владимиром Зеленским. Дональд Трамп планирует встретиться с ним в Варшаве в рамках мероприятий, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом сообщил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон во время визита в Киев.

Политтехнолог, бывший депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев сомневается в дальнейшей поддержке Порошенко Вашингтоном: "Американцы будут прагматично работать с восходящим трендом, нисходящий, в данном случае — Порошенко, уже не так актуален. Проигравших сливают. Задача кураторов — сохранить контроль над страной, а не спасение провалившейся команды Порошенко".

Собеседник РИА Новости подчеркивает: "Партия "Слуга народа" — очень разнородная структура, собранная перед выборами, и внутри нее уже есть представители Вашингтона, из так называемых грантоедских структур. Несколько ключевых фигур, связанных с США, займут посты в правительстве. Так что внешняя политика пойдет в формате "Порошенко-light".

И до откровений беглого депутата никто не скрывал, что Украиной управляют извне, отмечает американист Дмитрий Дробницкий. "Более того, даже известны лица, которые этим занимались: вице-президент Джо Байден и Виктория Нуланд, которая была фактически в статусе заместителя госсекретаря США, — конкретизирует собеседник РИА Новости. — С 2014-го по 2016-й Киев был под прямым внешним контролем, Байден даже хвастался деталями того, как руководит генпрокуратурой Украины, у его семьи был серьезный бизнес в газовой сфере".

Кризис в отношениях Киева и Вашингтона возник из-за того, что большая часть украинской элиты в период президентских выборов в США встала не на ту сторону, добавляет эксперт. "Клинтон была уверена в победе, в Киеве тоже в этом не сомневались. Там собрали и передали демократам из штаба Клинтон большую часть компромата на политтехнолога Пола Манафорта, якобы связанного с бывшим президентом Виктором Януковичем. Но США возглавил другой человек, уровень управления Украиной снизился — и Белому дому, и Госдепу эта страна уже не так интересна, как прежде. А Трамп не забыл, что в Киеве остались те, кто хотел помешать его избранию".