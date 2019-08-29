"Будет только хуже". В Нижнем Новгороде подростки избили девочку-инвалида

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Мария Марикян. В Нижнем Новгороде три несовершеннолетние позвали сверстницу на прогулку, а затем избили. О том, что у девочки есть инвалидность, ее "приятельницам" было известно, однако это не помешало им устроить расправу. Подростки сняли издевательства на мобильный телефон и выложили в Сеть: беспомощную девочку били по лицу и спине, оскорбляли, унижали и угрожали. Мать пострадавшей уже обратилась в полицию. В отношении одной из обидчиц возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Подростковые бои

В Ленинском районе Нижнего Новгорода три несовершеннолетние избили 14-летнюю девочку-инвалида. Это произошло еще в середине августа. Расправу снимали на видео, выложили у себя на личных страницах во "ВКонтакте" и затем удалили. Однако некоторые фрагменты все-таки остались в Сети.

Анна К. (все имена несовершеннолетних изменены) вела съемку и сказала Наталье: "Выбирай: или ты получишь шесть "лещей", или будешь драться с Катей!" Анна заверила, что сама недавно попала в подобную ситуацию, и ничего — "ответила за свои слова" и "слезинки не проронила". Запуганная Наташа выбрала драку. Затем Анна позвала Катю и радостно объявила: "Она согласна с тобой драться!"

Сначала одна замахнулась на девочку и нанесла несколько крепких пощечин, затем присоединилась другая, заломила Наташе руки за спину и держала, чтобы та не убежала, пока ее бьют по лицу. Но та сбегать-то и не собиралась — Наташа была очень напугана, стояла смирно и ни разу не подняла руку на тех, кто издевался над ней. Затем был удар в спину, девочка упала и заплакала. Обидчицы не унимались — принялись бить Наташу ногами. Одна из них — Елена — угрожала: если Наташа пожалуется кому-либо, "будет только хуже". Кроме того, она довольно самоуверенно заявила, что о случившемся никто не узнает, ведь ее брат работает в полиции: "Он меня отчитает, но за это мне ничего не сделают".

Мать пострадавшей пошла в полицию с заявлением. А через несколько дней обратилась в местные СМИ. В комментарии журналистам сказала, что следы побоев заметны были и на шее Наташи: "Видно, что ее душили". Добавила, что дочка боялась признаться в том, кто именно ее избил.

"Мы тоже раньше дрались"

Журналисты местного телеканала попытались поговорить с подростками, устроившими расправу над Наташей, но те вину не признали и даже не стали оправдываться: "Мы просто дали два леща и все, толпой ее никто не бил". В социальной сети "ВКонтакте" под опубликованным телерепортажем комментаторы в один голос задаются вопросом: "Куда смотрят родители?"

"Мы тоже раньше дрались, устраивали разборки, но слабых, умственно отсталых и инвалидов мы не обижали и не унижали, тем более не били", — написала одна из жительниц Нижнего Новгорода. Нашлись и те, кто призывал к самосуду: "Если дело попытаются замять, я этим лично займусь".

К обсуждению в комментариях присоединилась и мать пострадавшей. По ее словам, над Наташей "издевались полчаса", девочка "умоляла ее отпустить" и обещала, что ничего не расскажет. "Я почувствовала, что с моей дочкой что-то случилось", — уточнила мать. Она уже успела поговорить с одной из обидчиц. "Я сказала: попроси у Наташи прощения. Та ответила: "Ну, прости". При матери со мной начала общаться, как с подружкой. Мать ей даже замечания не сделала".

Под контролем

В пресс-службе областного УМВД РИА Новости сообщили, что все участники конфликта установлены: это 16-летняя учащаяся техникума, которая с июня этого года состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за драку, и две 14-летние школьницы, ранее в поле зрения полиции не попадавшие. "Дочь потерпевшей учится в коррекционной школе. Малознакомые приятельницы пригласили ее погулять, во время встречи одна из подростков начала с девочкой разбираться по поводу конфликта, который ранее произошел между ними из-за отношений с молодым человеком", — пояснили в пресс-службе.

Родители всех трех подростков привлечены к административной ответственности. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК ("Побои") в отношении 16-летней ученицы техникума. Расследование продолжается, добавили в УМВД.

Нижегородцы обеспокоены случившимся и считают, что в Ленинском районе зарождается уличная банда, которая будет держать в страхе всех местных жителей — так же, как и в Мещерском Озере. Напомним, на сайте РИА Новости ранее был опубликован материал о том, что происходит в этом микрорайоне: несовершеннолетние сбиваются в компании от десяти до 30 человек и нападают на прохожих. Выходки малолетних хулиганов в итоге привели к самосуду в Мещерском Озере.

Впрочем, в пресс-службе областного УМВД заверили, что все под контролем, "устойчивой группы" на территории Ленинского района нет. Также в ведомстве уточнили, что за первое полугодие на территории Нижегородской области зафиксировано "снижение числа подростковой преступности на 3,4 процента".

Подростковая агрессия

Инцидент с избиением девочки-инвалида прокомментировала в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. "Причин у произошедшего может быть масса: недостаток внимания со стороны родителей, их занятость на работе или асоциальное поведение старших как пример для подражания. В любом случае ответственность должны нести родители этих девочек. Хотелось бы обратить внимание на то, что многие родители, чьи дети испытали давление или насилие со стороны сверстников, не хотят обращаться в правоохранительные органы, в органы опеки или даже в местную школу, где учатся агрессивные подростки. Возможно, они не хотят дальнейших разбирательств. Или считают, что такая "дедовщина" — явление, которое не победить. Но мы призываем родителей быть активнее и не бояться защищать интересы своих детей именно на законодательном уровне", — отметила Ушакова.