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РИА Новости

Береты цвета крови. Самые яркие подвиги спецназовцев Внутренних войск

08:00 29.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВсероссийские испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих внутренних войск МВД РФ
Всероссийские испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих внутренних войск МВД РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Отправиться в самое пекло, сразиться с врагом, выполнить приказ любой ценой — 29 августа профессиональный праздник отмечают бойцы спецназа Внутренних войск МВД России (сегодня — Федеральной службы войск национальной гвардии). В 1977-м в этот день сформировали учебную роту специального назначения, на базе которой затем создали легендарный отряд "Витязь". Подразделения спецназа участвовали в десятках боевых операций. О самых известных подвигах "краповых беретов" — в материале РИА Новости.

Бросился на гранату

Двадцать восьмого марта 2002-го отряду "Витязь" поставили задачу проверить подвалы одной из школ в городе Аргун Чеченской Республики, где, как установила ФСБ, боевики прятали боеприпасы. На место выдвинулись около 70 бойцов на семи бронетранспортерах. Спецназовцы ворвались в подвал и обнаружили двоих бандитов, охранявших склад. В ходе скоротечного огневого контакта боевиков уничтожили. Однако в подвале нашли подземный ход. Посовещавшись, бойцы решили его обследовать.
© Фото : Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.Герой России Сергей Бурнаев
Герой России Сергей Бурнаев
© Фото : Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.
Герой России Сергей Бурнаев
Первым в тесный лаз спустился 20-летний сержант Сергей Бурнаев и сразу наткнулся на группу боевиков. Они открыли огонь с нескольких точек, не давая отступить к своим, а остальным спецназовцам — прийти на помощь товарищу. Бурнаев ожесточенно отстреливался, целясь во вспышки выстрелов, и вел бой фактически в одиночку. В конце концов к нему все же прорвались другие "витязи" и тоже вступили в бой.
Внезапно Бурнаев увидел гранату, брошенную кем-то из боевиков. Времени на то, чтобы метнуть ее обратно, уже не было, и сержант накрыл "лимонку" своим телом. Ценой жизни Сергей Бурнаев спас боевых товарищей. Бандгруппу из восьми боевиков уничтожили полностью. Со стороны российских силовиков погиб только Бурнаев. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, ему посмертно присвоили Героя России.

Вел бой раненым

Двадцать восьмого января 2003-го штурмовая группа отряда специального назначения "Тайфун" под командованием капитана Игоря Задорожного обнаружила укрепленную базу боевиков в районе села Ялхой-Мокх Курчалоевского района Чечни. Спецназовцы скрытно блокировали объект, перерезав возможные пути отхода, и вызвали по базе огонь артиллерии.
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииГерой России Игорь Задорожный
Герой России Игорь Задорожный
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Герой России Игорь Задорожный
Боевики попытались вырваться из западни, но попали под автоматные очереди и отступили, заняв оборону в хорошо защищенных блиндажах. Капитан Задорожный подобрался с двумя бойцами к окопам противника практически вплотную, корректируя огонь. Когда бандиты попытались пойти на прорыв, он встал на их пути и вызвал артиллерию на себя. Чудом остался жив, но получил контузию. Часть боевиков все-таки прорвалась.
Начав преследование, Игорь Задорожный подорвался на фугасе — ему оторвало правую ногу, получил осколочные ранения в другую ногу и правую руку. Тем не менее капитан оставался в сознании и продолжал руководить боем. В результате грамотных действий группы базу террористов разгромили, уничтожив дюжину боевиков.
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Один в поле воин. Пять русских героев, погибших в неравном бою
Капитана Задорожного эвакуировали в госпиталь. Врачам пришлось ампутировать обе ноги и правую руку. Но офицер не смирился с инвалидностью и обратился к главнокомандующему Внутренними войсками с просьбой оставить его на военной службе. Указом президента России от 11 ноября 2003-го Игорю Задорожному присвоено звание Героя России. После выхода из госпиталя в 2004 году офицер проходил службу в восьмом отряде специального назначения "Русь" на должности начальника службы дознания. В 2008-м после расформирования отряда уволен в запас.

Прикрыл своих

В апреле 1995-го значительные силы внутренних войск и армии были брошены в бой за село Бамут Ачхой-Мартановского района Чечни. Штурмовали укрепленный населенный пункт несколько раз, но взять его не удавалось. Наступающим мешал огонь противника с Лысой горы — высоты 444,4 у юго-восточной окраины Бамута. По данным разведки, там находился опорный пункт боевиков.
Уничтожить объект приказали спецназу внутренних войск "Росич". Рано утром 18 апреля три штурмовые группы выдвинулись на высоту. На подходе к вершине две группы попали в засаду, их командиры погибли. Командир третьей группы капитан Виталий Цымановский повел своих бойцов на выручку. Они прорвали кольцо и соединились с окруженными товарищами. Цымановский принял командование над 64 спецназовцами, которым противостояли до 400 боевиков.
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииГерой России Виталий Цымановский
Герой России Виталий Цымановский
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Герой России Виталий Цымановский
Из полученных по рации сведений стало ясно, что главные силы в Бамуте тоже попали в тяжелое положение и отходят из села. Цымановский принял решение прорываться с высоты. Он лично возглавил атаку и позже остался прикрывать отход своих подчиненных. В бою получил ранение в грудь, но продолжал стрелять, уничтожив пулеметный расчет и четырех боевиков. Погиб от пули снайпера.
В том бою "Росич" понес самые большие потери за свою историю — погибли десять и получили ранения 17 бойцов. Однако их жертва была не напрасна: сковав боем значительные силы боевиков, спецназовцы обеспечили безопасный выход главных сил из Бамута. Пятерым "росичам", включая Виталия Цымановского, посмертно присвоили звание Героя России.

Спас командира

Двадцать второго июня 2001-го отряд спецназа ВВ МВД "Русь" совместно с ФСБ России проводил спецоперацию в селе Алхан-Кала Грозненского района Чечни по поиску одного из самых известных и жестоких главарей бандподполья — Арби Бараева. Бойцы прочесывали частный сектор, обыскивая один дом за другим. В одном из строений обнаружили схрон, заваленный старой мебелью.
© Фото : Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской ФедерацииГерой России Евгений Золотухин
Герой России Евгений Золотухин
© Фото : Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации
Герой России Евгений Золотухин
Спецназовцы расчистили вход и вошли внутрь. Первым двигался командир взвода. Следом за ним, прикрывая старшего, шел с оружием наизготовку рядовой Евгений Золотухин. Он и увидел ствол автомата, показавшийся из-за створок шкафа и направленный в командира. Рядовой бросился вперед и принял на себя выстрелы. Ответным огнем бандита уничтожили. Евгений Золотухин умер от ран через несколько минут.
Оба боевика, на которых наткнулись в схроне, были убиты. На следующий день спецназовцы обнаружили и труп Арби Бараева, накануне получившего ранение и истекшего кровью. Уничтоженные в схроне боевики оказались его телохранителями. Всего в операции в Алхан-Кале спецназ внутренних войск МВД и ФСБ уничтожил 21 боевика. Указом президента России от 10 августа 2001-го рядовому Евгению Золотухину присвоили звание Героя России посмертно.
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