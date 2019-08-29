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РИА Новости
ЯсноПонятно
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"Дело не во внешности". Что такое мужская сексуальность

11:00 29.08.2019
1033
ЯсноПонятно
"Дело не во внешности". Что такое мужская сексуальность
Вчера, 11:00
Умный, уверенный в себе и обаятельный. Щедрый, но не расточительный. Заботливый, но не навязчивый. Чтобы стильно одевался, вкусно пах и смешно шутил. Чтобы не торчали волосы из носа и из ушей. Чтобы был не совсем лысым или, наоборот, совсем лысым? С кубиками пресса или хотя бы без пивного живота? Какие мужчины кажутся нам сексуальными?
Если с представлением о женской сексуальности в целом все понятно, то мужская вызывает вопросы. Что вкладывают в это понятие мужчины и женщины? Наши представления на этот счет — это стереотипы, навязанные обществом и культурой, или факты, подтвержденные наукой? Когда между вами возникает "химия", внешность уходит на второй план?
Кого они считают сексуальным и асексуальным, обсуждают Маша, Лина и Ксюша. Эксперт эпизода — психотерапевт и врач-сексолог Амина Назаралиева — рассказывает, как со временем изменилось отношение к мужской сексуальности с точки зрения науки.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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