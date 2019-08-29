"Дело не во внешности". Что такое мужская сексуальность

Если с представлением о женской сексуальности в целом все понятно, то мужская вызывает вопросы. Что вкладывают в это понятие мужчины и женщины? Наши представления на этот счет — это стереотипы, навязанные обществом и культурой, или факты, подтвержденные наукой? Когда между вами возникает "химия", внешность уходит на второй план?
Кого они считают сексуальным и асексуальным, обсуждают Маша, Лина и Ксюша. Эксперт эпизода — психотерапевт и врач-сексолог Амина Назаралиева — рассказывает, как со временем изменилось отношение к мужской сексуальности с точки зрения науки.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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