"Дело не во внешности". Что такое мужская сексуальность

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ЯсноПонятно "Дело не во внешности". Что такое мужская сексуальность

Умный, уверенный в себе и обаятельный. Щедрый, но не расточительный. Заботливый, но не навязчивый. Чтобы стильно одевался, вкусно пах и смешно шутил. Чтобы не торчали волосы из носа и из ушей. Чтобы был не совсем лысым или, наоборот, совсем лысым? С кубиками пресса или хотя бы без пивного живота? Какие мужчины кажутся нам сексуальными?