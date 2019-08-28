Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Постановку "Выйди из шкафа" в Театре.doc, которую попытались прервать неизвестные активисты, удалось доиграть до конца, сейчас сотрудники театра находятся в отделении и пишут заявление, сообщила РИА Новости режиссер Анастасия Патлай.
Ранее СМИ сообщили о том, что в "Театре.doc" неизвестные люди попытались сорвать спектакль "Выйди из шкафа".
"Спектакль "Выйди из шкафа" нам все-таки удалось доиграть до конца. О произошедшем я могу рассказать только кратко, поскольку нахожусь в отделении полиции и даю показания. Приблизительно десять человек почти сразу после начала спектакля вбежали в зал и начали делать все, чтобы прервать действие. Началась потасовка. Надо сказать, что, к сожалению, пострадал один из зрителей, которого спровоцировали вбежавшие люди. Сейчас мы даем показания и пишем заявление", — сказала собеседница агентства.
Как сообщается на сайте театра, "Выйти из шкафа" - документальный спектакль о жизни, любви и поисках правды современных российских гомосексуалов.