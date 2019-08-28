Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc

"Спектакль "Выйди из шкафа" нам все-таки удалось доиграть до конца. О произошедшем я могу рассказать только кратко, поскольку нахожусь в отделении полиции и даю показания. Приблизительно десять человек почти сразу после начала спектакля вбежали в зал и начали делать все, чтобы прервать действие. Началась потасовка. Надо сказать, что, к сожалению, пострадал один из зрителей, которого спровоцировали вбежавшие люди. Сейчас мы даем показания и пишем заявление", — сказала собеседница агентства.