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РИА Новости

Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc

23:58 28.08.2019
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© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Зрительный зал. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Постановку "Выйди из шкафа" в Театре.doc, которую попытались прервать неизвестные активисты, удалось доиграть до конца, сейчас сотрудники театра находятся в отделении и пишут заявление, сообщила РИА Новости режиссер Анастасия Патлай.
Ранее СМИ сообщили о том, что в "Театре.doc" неизвестные люди попытались сорвать спектакль "Выйди из шкафа".
"Спектакль "Выйди из шкафа" нам все-таки удалось доиграть до конца. О произошедшем я могу рассказать только кратко, поскольку нахожусь в отделении полиции и даю показания. Приблизительно десять человек почти сразу после начала спектакля вбежали в зал и начали делать все, чтобы прервать действие. Началась потасовка. Надо сказать, что, к сожалению, пострадал один из зрителей, которого спровоцировали вбежавшие люди. Сейчас мы даем показания и пишем заявление", — сказала собеседница агентства.
Как сообщается на сайте театра, "Выйти из шкафа" - документальный спектакль о жизни, любви и поисках правды современных российских гомосексуалов.
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00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
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