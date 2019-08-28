Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов в СИЗО посетил экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который уже почти полгода держит голодовку, сообщается на сайте СПЧ.
"Я побеседовал ... с Александром Шестуном, который продолжает голодовку - общая продолжительность которой приближается к 170 дням", - сказал Федотов.
Он отметил, что состояние здоровья Шестуна вызывает серьезные опасения. Федотов добавил, что ознакомился с документами об обследовании Шестуна в городской больнице, и убедился, что оно было подробным и качественным.
Кроме того, Федотов побеседовал с начальником УФСИН РФ по Москве и начальником СИЗО об итогах посещения.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.