Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов в СИЗО посетил экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который уже почти полгода держит голодовку, сообщается на сайте СПЧ.

"Я побеседовал ... с Александром Шестуном, который продолжает голодовку - общая продолжительность которой приближается к 170 дням", - сказал Федотов.

Он отметил, что состояние здоровья Шестуна вызывает серьезные опасения. Федотов добавил, что ознакомился с документами об обследовании Шестуна в городской больнице, и убедился, что оно было подробным и качественным.

Кроме того, Федотов побеседовал с начальником УФСИН РФ по Москве и начальником СИЗО об итогах посещения.