Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене

На прошлой неделе бразильский президент оставил в Facebook комментарий фотоколлажем, изображающим президентов Франции и Бразилии с их женами Брижит и Мишель соответственно. Картинку сопровождала надпись: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность", - на что Болсонару ответил: "Не унижай этого типа, хахахаха". Французский президент назвал комментарий "крайне неуважительным" по отношению к его супруге. Макрон в ответ сказал, что "очень уважает бразильский народ, и что он заслуживает президента, поведение которого будет на высоте".