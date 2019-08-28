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РИА Новости

Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене

23:19 28.08.2019
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© AP Photo / Silvia izquierdoЖаир Болсонару
Жаир Болсонару
© AP Photo / Silvia izquierdo
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил комментарий к ироничному коллажу в Facebook с изображением французской первой леди Брижит Макрон.
На прошлой неделе бразильский президент оставил в Facebook комментарий фотоколлажем, изображающим президентов Франции и Бразилии с их женами Брижит и Мишель соответственно. Картинку сопровождала надпись: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность", - на что Болсонару ответил: "Не унижай этого типа, хахахаха". Французский президент назвал комментарий "крайне неуважительным" по отношению к его супруге. Макрон в ответ сказал, что "очень уважает бразильский народ, и что он заслуживает президента, поведение которого будет на высоте".
На данный момент комментарий Болсонару под фотоколлажем больше не отображается.
На прошлой неделе Болсонару вступил в заочную полемику с Макроном, обвинив его в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.
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