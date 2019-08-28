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РИА Новости

Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком

23:12 28.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел РФ
Здание Министерства внутренних дел РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства внутренних дел РФ. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 28 авг – РИА Новости. Уругвай и Россия подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком, сообщил РИА Новости министр внутренних дел латиноамериканской страны Эдуардо Бономи.
"Мы с Россией продвигаемся в общей работе в части борьбы с наркотрафиком, это проблема, которая затрагивает всех. Находимся в стадии подписания соглашения", - сказал он.
Министр напомнил, что у двух стран есть соглашения в сфере безопасности и поставок военной техники. В частности, Уругвай приобрел несколько бронеавтомобилей "Тигр".
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