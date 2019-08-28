Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком

МОНТЕВИДЕО, 28 авг – РИА Новости. Уругвай и Россия подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком, сообщил РИА Новости министр внутренних дел латиноамериканской страны Эдуардо Бономи.

"Мы с Россией продвигаемся в общей работе в части борьбы с наркотрафиком, это проблема, которая затрагивает всех. Находимся в стадии подписания соглашения", - сказал он.