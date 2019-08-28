Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена заявляют, что контролируют большую часть провинции Аден на юге страны, передает телеканал Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена заявляют, что контролируют большую часть провинции Аден на юге страны, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на командующего подчиняющихся совету сил "Пояса безопасности" в Адене Ваддаха Омара.

Ранее министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Майсари заявил, что правительственные силы возвратили контроль над городом Аден на юге страны, ранее захваченным сепаратистами из переходного Совета Южного Йемена. Позднее сообщалось, что вооруженные отряды международно признанного правительства Йемена в среду возвратили контроль над президентским дворцом в городе Аден.

По словам Омара, силы "Пояса безопасности" контролируют большинство районов провинции Аден и преследуют правительственные войска. Кроме того, он заявил, что подконтрольные совету войска "ведут борьбу со спящими ячейками в Адене". Омар также добавил, что в Адене "спокойная обстановка".

В Адене на юге Йемена, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.