В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России

ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Дополнительный пункт приема документов на получение российского гражданства открыли в городе Петровское самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

Ранее в ЛНР начали работу по приему заявлений на получение гражданства РФ Управление миграционной службы, 17 его подразделений и пять Центров административных услуг в Луганске, Антраците, Ровеньки, Стаханове и Свердловске.

"МВД ЛНР совместно с администрацией города Красный Луч было принято решение об открытии дополнительного пункта приема документов на гражданство Российской Федерации с целью создания более комфортных условий для граждан", - сообщили в ЦОС МВД.

В ведомстве отметили, что в Центре административных услуг города Петровское можно подавать заявление как на гражданство РФ, так и на оформление паспорта ЛНР.