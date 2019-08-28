В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России

ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Дополнительный пункт приема документов на получение российского гражданства открыли в городе Петровское самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.
Ранее в ЛНР начали работу по приему заявлений на получение гражданства РФ Управление миграционной службы, 17 его подразделений и пять Центров административных услуг в Луганске, Антраците, Ровеньки, Стаханове и Свердловске.
"МВД ЛНР совместно с администрацией города Красный Луч было принято решение об открытии дополнительного пункта приема документов на гражданство Российской Федерации с целью создания более комфортных условий для граждан", - сообщили в ЦОС МВД.
В ведомстве отметили, что в Центре административных услуг города Петровское можно подавать заявление как на гражданство РФ, так и на оформление паспорта ЛНР.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.