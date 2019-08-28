Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В волейбольной команде рассказали о состоянии изнасилованной полицейскими несовершеннолетней спортсменки.

В интервью "МК" товарищи девушки рассказали, что на следующий день после инцидента она вместе с другими волейболистами отправилась на соревнования в Сочи.

"Даже ни у кого в мыслях не было отстранить ее от игры, в команде все делают вид, что ничего не произошло", — заявила изданию одна из спортсменок.

Никто не спрашивает пострадавшую о ее психологическом состоянии, но со стороны кажется, что сейчас девушка чувствует себя "нормально", отметили партнеры по команде.

Случившееся прокомментировали и в спортивно-учебно-оздоровительном центре "ВолейГрад" в Анапе. По словам сотрудницы комплекса, во время выезда волейболистка не плакала и "вроде была довольная".

"По-человечески ее жалко", — добавили в "ВолейГраде".

В начале недели в одном из пабликов в инстаграме появился пост о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево полицейские застали на пляже девушку и молодого человека во время интимной близости. Как утверждается, стражи порядка отпустили юношу, а его спутницу склонили к сексу. Жертвой оказалась волейболистка, позже она рассказала о случившемся тренеру, а тот обратился в правоохранительные органы.

СУ СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера. Двоих подозреваемых взяли под стражу. Из МВД уволили троих сотрудников по отрицательным мотивам. Кроме того, решается вопрос об отстранении от должностей их непосредственных руководителей.