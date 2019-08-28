Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В волейбольной команде рассказали о состоянии изнасилованной полицейскими несовершеннолетней спортсменки.
В интервью "МК" товарищи девушки рассказали, что на следующий день после инцидента она вместе с другими волейболистами отправилась на соревнования в Сочи.
"Даже ни у кого в мыслях не было отстранить ее от игры, в команде все делают вид, что ничего не произошло", — заявила изданию одна из спортсменок.
Никто не спрашивает пострадавшую о ее психологическом состоянии, но со стороны кажется, что сейчас девушка чувствует себя "нормально", отметили партнеры по команде.
Случившееся прокомментировали и в спортивно-учебно-оздоровительном центре "ВолейГрад" в Анапе. По словам сотрудницы комплекса, во время выезда волейболистка не плакала и "вроде была довольная".
"По-человечески ее жалко", — добавили в "ВолейГраде".
В начале недели в одном из пабликов в инстаграме появился пост о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево полицейские застали на пляже девушку и молодого человека во время интимной близости. Как утверждается, стражи порядка отпустили юношу, а его спутницу склонили к сексу. Жертвой оказалась волейболистка, позже она рассказала о случившемся тренеру, а тот обратился в правоохранительные органы.
СУ СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера. Двоих подозреваемых взяли под стражу. Из МВД уволили троих сотрудников по отрицательным мотивам. Кроме того, решается вопрос об отстранении от должностей их непосредственных руководителей.
Адвокат одного из арестованных сообщил РИА Новости, что подзащитные не считают себя виновными и утверждают, что у них не было никаких сексуальных контактов с несовершеннолетней. По данным защиты, девушка сразу после встречи с полицейским нарядом отправилась в ресторан, где танцевала до шести утра, что подтверждается видеозаписью. Адвокат также заявил, что спортсменка была пьяна и именно поэтому оговорила стражей порядка.