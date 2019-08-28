Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 28 авг - РИА Новости. Израильские военные атаковали объект ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на обстрел со стороны анклава, сообщила армейская пресс-служба.
"Летательный аппарат армии обороны Израиля атаковал пост ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на ракетный пуск, который был зафиксирован в сторону Израиля", - говорится в сообщении.
В свою очередь, палестинское информационное агентство "ар-Рай" сообщило что, "израильская артиллерия обстреляла башню наблюдения ХАМАС в северной части анклава".