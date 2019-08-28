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РИА Новости

Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

22:49 28.08.2019
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© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные
Израильские военные
© AP Photo / Majdi Mohammed
ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 28 авг - РИА Новости. Израильские военные атаковали объект ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на обстрел со стороны анклава, сообщила армейская пресс-служба.
"Летательный аппарат армии обороны Израиля атаковал пост ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на ракетный пуск, который был зафиксирован в сторону Израиля", - говорится в сообщении.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10РИА Новости
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
В свою очередь, палестинское информационное агентство "ар-Рай" сообщило что, "израильская артиллерия обстреляла башню наблюдения ХАМАС в северной части анклава".
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Обострение палестино-израильского конфликтаХамасИзраильВ мире
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