В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Живущая на улицах Бангкока собака научилась притворяться раненой, чтобы привлекать внимание людей и выпрашивать у них еду. Об этом сообщает портал Живущая на улицах Бангкока собака научилась притворяться раненой, чтобы привлекать внимание людей и выпрашивать у них еду. Об этом сообщает портал AOL News

Бездомное животное по имени Гае при виде прохожих или проезжающего мимо транспорта начинает волочить левую заднюю лапу. Когда к собаке подходят люди, она встает и начинает вокруг них крутиться.

Местная жительница Тавипорн Чонгплаполкулсэд рассказала, что дворняга живет возле ее работы уже несколько лет и часто проделывает этот трюк.

"Я кормлю ее рисом, но она продолжает себя так вести. Я думаю, она так поступает, чтобы выпрашивать у людей еду", — заявила она.

Женщина рассказала, что часто помогает бездомным собакам. Однажды она проверила лапы Гае и выяснила, что с ними на самом деле все в порядке.

Ролик с подволакивающей "больную" лапу собакой разлетелся по соцсетям. Многих комментаторов восхитила проявленная животным смекалка.