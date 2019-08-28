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РИА Новости

В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети

23:34 28.08.2019 (обновлено: 23:51 28.08.2019)
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Собака в Бангкоке притворяется раненой, чтобы выпрашивать еду
Собака в Бангкоке притворяется раненой, чтобы выпрашивать еду
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Живущая на улицах Бангкока собака научилась притворяться раненой, чтобы привлекать внимание людей и выпрашивать у них еду. Об этом сообщает портал AOL News.
Бездомное животное по имени Гае при виде прохожих или проезжающего мимо транспорта начинает волочить левую заднюю лапу. Когда к собаке подходят люди, она встает и начинает вокруг них крутиться.
Местная жительница Тавипорн Чонгплаполкулсэд рассказала, что дворняга живет возле ее работы уже несколько лет и часто проделывает этот трюк.
"Я кормлю ее рисом, но она продолжает себя так вести. Я думаю, она так поступает, чтобы выпрашивать у людей еду", — заявила она.
Женщина рассказала, что часто помогает бездомным собакам. Однажды она проверила лапы Гае и выяснила, что с ними на самом деле все в порядке.
Ролик с подволакивающей "больную" лапу собакой разлетелся по соцсетям. Многих комментаторов восхитила проявленная животным смекалка.
"Наверное, в прошлой жизни этот пес был человеком", — пишет LindaVasconcell.
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