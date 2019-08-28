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РИА Новости

СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском

22:44 28.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. СК начал проверку после жесткой посадки самолета Ан-2 на поле подсолнечника в Курской области, говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что самолет совершил экстренную посадку около 13.24 мск у поселка Селекционный Льговского района Курской области после того, как пилот зацепил крону дерева. Пилот, 1966 года рождения, не пострадал, разлива топлива не произошло.
"На земле жертв и разрушений нет... Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - информирует следствие.
По его данным, самолет выполнял авиационно-химические работы в сельскохозяйственном поле.
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