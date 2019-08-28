Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T23:52Z
https://ria.ru/20190828/1558011936.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/112651/12/1126511214_0:151:3076:1881_1036x0_80_0_0_b5d81d2d933f1a99b6fb335b03bf8a92.jpg
РИА Новости

В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике

22:40 28.08.2019 (обновлено: 23:52 28.08.2019)
2727
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота хирурга
Работа хирурга
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выполнили уникальную операцию на позвоночнике, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Эндоскопическая трансфораминальная реконструктивная операция на поясничном отделе позвоночника в России проводилась впервые.
"При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации", — отмечается в сообщении.
При удалении грыжи диска удалось снизить повреждение мышечных тканей и корешков спинного мозга, тем самым сократив реабилитационно-восстановительный период и снизив риск развития инфекционных осложнений. Пациента выписали на третьи сутки.
Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко — один из крупнейших многопрофильных лечебных центров России. Медицинскую помощь в госпитале оказывают как военным, так и гражданским лицам.
Искусственные суставы
10 марта, 08:00РИА Новости
Напечатал, вставил, пошел. Создан прорывной метод лечения сложных переломов
3821002
Обсудить 0
госпиталь имени академика БурденкоМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Полиция
Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
РИА
Новости
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Собака в Бангкоке притворяется раненой, чтобы выпрашивать еду
В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
Лента
новостей
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
Фотография помолвочного кольца, к которому прикреплен маленький бриллиант
Невеста подняла на смех жениха за "жалкое" помолвочное кольцо
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния