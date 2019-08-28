В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выполнили уникальную операцию на позвоночнике, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Эндоскопическая трансфораминальная реконструктивная операция на поясничном отделе позвоночника в России проводилась впервые.
"При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации", — отмечается в сообщении.
При удалении грыжи диска удалось снизить повреждение мышечных тканей и корешков спинного мозга, тем самым сократив реабилитационно-восстановительный период и снизив риск развития инфекционных осложнений. Пациента выписали на третьи сутки.
Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко — один из крупнейших многопрофильных лечебных центров России. Медицинскую помощь в госпитале оказывают как военным, так и гражданским лицам.