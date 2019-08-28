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РИА Новости

Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"

22:36 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоврежденный мост у КПП "Станица Луганская"
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Поврежденный мост у КПП "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Луганской народной республики и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям совместно осмотрели территорию у разрушенного моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, сообщил журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.
Ранее Филипоненко предложил представителям Киева совместно обсудить шаги по подготовке к ремонту разрушенного пролета моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе.
"Сегодня, 28 августа, в рамках жеста доброй воли на участке разрушенного моста через реку Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская" была поведена совместная проверка МЧС Украины и МЧС ЛНР на наличие взрывоопасных предметов", - сообщил Филипоненко.
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Он уточнил, что данная проверка была обусловлена тем, что украинская сторона обращалась к представителям республики с просьбой дать ей возможность проверить участок разминирования, который проводило МЧС ЛНР.
"Мы допустили их (Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, - ред.) на эту территорию для того, чтобы они могли убедиться и как можно быстрее приступили к началу выполнения своих обязательств, а именно к ремонту разрушенной части моста", - сказал Филипоненко.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская" и провели разминирование местности в этом районе.
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