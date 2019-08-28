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РИА Новости

В России за семь лет число погибших в ДТП детей снизилось на треть

22:34 28.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Число погибших в ДТП детей за последние семь лет снизилось на треть, сообщил в среду начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова.
Как отметил Черников, за последние годы приложены значительные усилия, чтобы сделать передвижение детей по российским улицам и дорогам более безопасным.
"В частности, законодательно регламентированы правила перевозки групп детей автобусами, усилена ответственность за нарушение требований перевозки детей в автомобилях без специальных удерживающих устройств. Расширяется сеть детских автомобильных площадок и автогородков - на сегодняшний день в стране их насчитывается почти 4,5 тысячи", - приводит слова главы Госавтоинспекции пресс-служба ведомства.
Черников подчеркнул, что воспитание законопослушных участников дорожного движения должно начинаться с раннего детства, фактически с самого рождения.
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"Сегодня в школах преподают вопросы дорожной безопасности, но в объеме, явно недостаточном для формирования навыков безопасного поведения на дороге. Формы доведения информации до детей должны гибко изменяться, главное – чтобы они были интересными и познавательными", – сказал он.
По мнению главы российской Госавтоинспекции, наиболее эффективной формой внеурочного обучения детей, существующей более 40 лет, являются отряды юных инспекторов движения. Сегодня это более 30 тысяч отрядов, в которых занимается порядка 400 тысяч человек. В настоящее время разработана единая концепция деятельности отрядов ЮИД, предусматривающая общую атрибутику и методику организации работы, на различных площадках идет ее обсуждение.
"Следующей ступенью в привитии навыков безопасного поведения на дороге являются детско-юношеские автомобильные школы. Они функционируют в половине регионов, всего таких школ насчитывается 169", - отметил Черников.
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Он предложил проработать возможность стимулирования детей, прошедших обучения в таких автошколах, путем начисления дополнительных баллов для поступления в профильные вузы - подобная практика имеется по отношению к победителям олимпиад по учебным предметам.
Также руководитель Госавтоинспекции предложил вернуться к вопросу обязательного обустройства автогородка или транспортной площадки при строительстве новых школ. Для этой цели, по его мнению, можно также использовать площади школьных стадионов или спортивных залов.
Черников обратил особое внимание участников заседания на проблемы повышения безопасности детей-пассажиров. "В текущем году дети находились в автомобиле в качестве пассажиров в каждом втором происшествии. При этом более чем на треть возросло число смертельных аварий, в которых взрослые нарушили правила перевозки детей", - привели в пресс-службе его слова.
Главная задача, по мнению главы Госавтоинспекции, - заставить родителей, которые садятся за руль, осознавать степень своей ответственности. "И здесь возможно использовать потенциал родительских собраний и комитетов", - резюмировал Черников.
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