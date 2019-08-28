Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие.
"Нашими наблюдателями отмечено присутствие на украинских позициях съемочной группы журналистов. Весь процесс обстрела снимался ими на видеокамеры", - сказал представитель Народной милиции.
В ведомстве отметили, что в результате другого обстрела ранен ополченец.
"В 18:00 (мск) враг обстрелял из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделений ДНР в районе населенного пункта Григоровка (на юге ДНР – ред.). В результате провокационного обстрела получил ранения военнослужащий Народной милиции ДНР", - сообщили в Народной милиции.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru