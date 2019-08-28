Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.

С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие.

"Нашими наблюдателями отмечено присутствие на украинских позициях съемочной группы журналистов. Весь процесс обстрела снимался ими на видеокамеры", - сказал представитель Народной милиции.

В ведомстве отметили, что в результате другого обстрела ранен ополченец.