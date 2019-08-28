В Цхинвале заявили о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 28 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Южной Осетии заявило о прямой угрозе со стороны Грузии в адрес народа республики из-за грузинского блокпоста на границе, призвало международное сообещство оказать давление на Тбилиси.

В среду советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев сообщил РИА Новости, что грузинские полицейские установили блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис.

"Министерство иностранных дел расценивает предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии и заявляет, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты все соответствующие контрмеры по защите территориальной целостности Республики Южная Осетия и обеспечению безопасности её граждан", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

МИД отмечает, что Южная Осетия обращается к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье "с предупреждением о реальной опасности возникновения нового вооруженного противостояния и дальнейшей эскалации ситуации", призывает всех участников процесса грузино-осетинского урегулирования "оказать на грузинскую сторону соответствующее давление с тем, чтобы прекратить дальнейшее провоцирование напряженности".

"Южная Осетия решительно требует незамедлительного вывода всех вооруженных формирований Грузии и прекращения незаконных строительных работ. В противном случае вся ответственность за все возможные последствия сознательного нагнетания обстановки полностью ляжет на нынешнее грузинское руководство и его западных кураторов", - отмечается в сообщении МИД.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.