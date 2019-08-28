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РИА Новости

В Цхинвале заявили о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе

22:26 28.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 28 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Южной Осетии заявило о прямой угрозе со стороны Грузии в адрес народа республики из-за грузинского блокпоста на границе, призвало международное сообещство оказать давление на Тбилиси.
В среду советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев сообщил РИА Новости, что грузинские полицейские установили блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис.
"Министерство иностранных дел расценивает предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии и заявляет, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты все соответствующие контрмеры по защите территориальной целостности Республики Южная Осетия и обеспечению безопасности её граждан", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
МИД отмечает, что Южная Осетия обращается к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье "с предупреждением о реальной опасности возникновения нового вооруженного противостояния и дальнейшей эскалации ситуации", призывает всех участников процесса грузино-осетинского урегулирования "оказать на грузинскую сторону соответствующее давление с тем, чтобы прекратить дальнейшее провоцирование напряженности".
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"Южная Осетия решительно требует незамедлительного вывода всех вооруженных формирований Грузии и прекращения незаконных строительных работ. В противном случае вся ответственность за все возможные последствия сознательного нагнетания обстановки полностью ляжет на нынешнее грузинское руководство и его западных кураторов", - отмечается в сообщении МИД.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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