В ЛНР заявили о повреждении клуба и двух жилых домов при обстреле

УГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Здание поселкового клуба, два жилых дома и хозпостройка повреждены в поселке Голубовское самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики обстреляли жилой массив в подконтрольном ЛНР поселке Голубовское.
"Зафиксировано повреждение четырех объектов гражданской инфраструктуры", - сообщили в представительстве ЛНР.
В ведомстве уточнили, что в результате обстрела повреждения получили два жилых дома, здание поселкового клуба и хозпостройка. По данным СЦКК, обстрел велся с направления подконтрольного ВС Украины населенного пункта Новотошковское.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru