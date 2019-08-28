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РИА Новости

В ЛНР заявили о повреждении клуба и двух жилых домов при обстреле

22:26 28.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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УГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Здание поселкового клуба, два жилых дома и хозпостройка повреждены в поселке Голубовское самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики обстреляли жилой массив в подконтрольном ЛНР поселке Голубовское.
"Зафиксировано повреждение четырех объектов гражданской инфраструктуры", - сообщили в представительстве ЛНР.
В ведомстве уточнили, что в результате обстрела повреждения получили два жилых дома, здание поселкового клуба и хозпостройка. По данным СЦКК, обстрел велся с направления подконтрольного ВС Украины населенного пункта Новотошковское.
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