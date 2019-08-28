Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T22:18Z
https://ria.ru/20190828/1558011574.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155799/43/1557994324_43:342:3074:2047_1036x0_80_0_0_2bae42659186ab979141354262b35a79.jpg
РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Комитет защиты журналистов призвал Киев снять все обвинения с Вышинского

22:18 28.08.2019
236
© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" со штаб-квартирой в Нью-Йорке призывает власти Украины снять все обвинения с руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Мы рады, что Кирилл Вышинский вышел из тюрьмы, но он должен быть свободным человеком, а не находиться под залогом в ожидании суда. Мы призываем украинские власти снять с него обвинения", - следует из распространенного заявления представителя КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид.
Она также отметила, что комитет призывает власти РФ освободить украинца Романа Сущенко.
О задержании Сущенко, которого ФСБ РФ назвала сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" утверждало, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске. В июне прошлого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии, виновным себя он не признал. Позднее Верховный суд России утвердил этот приговор, после чего он вступил в силу.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вчера, 20:08Дело Кирилла Вышинского
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.
Вышинский находился под стражей около 470 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди. Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова неоднократно посещала Вышинского и присутствовала на заседаниях суда по его делу, вела переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Москалькова также заявляла, что российская сторона ни разу не слышала убедительных доказательств вины Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
600000
Обсудить 1
Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийОБСЕРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
РИА
Новости
Последствия обстрела украинскими силовиками Донбасса
Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
Житель Луганска в отделении миграционной службы самопровозглашенной ЛНР подает заявление на получение российского гражданства
В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
Лента
новостей
Последствия обстрела в Донбассе
В ЛНР заявили о повреждении клуба и двух жилых домов при обстреле
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
В Цхинвале заявили о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
Израильские военнослужащие
Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа
Мужчина за компьютером
Четвертый тест системы электронного голосования в Москве прошел без сбоев
Полиция
Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов в США от влияния через соцсети
Молоток и наручники на столе у судьи
Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
Здание Министерства внутренних дел РФ
Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния