Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T21:47Z
https://ria.ru/20190828/1558011027.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153366/86/1533668677_0:126:2400:1476_1036x0_80_0_0_4b981de9e9ade37eda8005186b8203ff.jpg
РИА Новости

Ливанская армия объяснила обстрел израильских беспилотников

21:47 28.08.2019
577
© AP PhotoЛиванские военные
Ливанские военные
© AP Photo
БЕЙРУТ, 28 авг - РИА Новости. Ливанские военные открыли огонь по израильским беспилотникам после того, как они вторглись в воздушное пространство южного Ливана, сообщается в заявлении командования армии Ливана.
Ранее местные СМИ сообщили об обстреле ливанскими военными двух беспилотников Израиля в небе над пограничной деревней Адейси.
"Разведывательный беспилотник враждебного Израиля, прибывший со стороны оккупированных территорий Палестины, вторгся в воздушное пространство в районе 19.45 и находился над одной из баз армии в районе Адейси, армия открыла огонь в его направлении, вынудив вернуться", - говорится в заявлении армии Ливана.
Второй БПЛА, согласно коммюнике, находился в воздухе над поселением Кафркиля, позже он вернулся в сторону границы.
Солдаты ливанской армии
27 августа, 19:30РИА Новости
Совет безопасности Ливана заявил о праве на самооборону против Израиля
"Третий беспилотник подлетел к той же базе в Адейсе, где по нему был открыт огонь", - сообщается в заявлении.
По данным местных СМИ, командование армии Ливана отдало приказ открывать незамедлительный огонь по всем летательным аппаратам, находящимся в воздушном пространстве страны, после атак израильских беспилотников в южном пригороде Бейрута и в долине Бекаа.
Ранее официальные лица Ливана заявляли, что в ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали южный пригород Бейрута. Однако один из атакующих беспилотников потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения "Хезболлах". Генсекретарь движения Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. Премьер Ливана Саад Харири назвал их непокрытой агрессией против суверенитета Ливана. Высший совет по безопасности Ливана позже подтвердил право ливанского народа на самооборону от любой агрессии всеми возможными средствами.
В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.
Израильский военный с разведывательным беспилотником Skylark
26 августа, 14:18РИА Новости
Ливанские СМИ сообщили о вторжении израильских беспилотников и истребителей
13000026
Обсудить 1
ИзраильЛиванВ мире
Рекомендуем
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
РИА
Новости
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Фотография помолвочного кольца, к которому прикреплен маленький бриллиант
Невеста подняла на смех жениха за "жалкое" помолвочное кольцо
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Ливанские военные
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Израильские военнослужащие
Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
В Цхинвале заявили о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния