Ливанская армия объяснила обстрел израильских беспилотников

БЕЙРУТ, 28 авг - РИА Новости. Ливанские военные открыли огонь по израильским беспилотникам после того, как они вторглись в воздушное пространство южного Ливана, сообщается в заявлении командования армии Ливана.

Ранее местные СМИ сообщили об обстреле ливанскими военными двух беспилотников Израиля в небе над пограничной деревней Адейси.

"Разведывательный беспилотник враждебного Израиля, прибывший со стороны оккупированных территорий Палестины, вторгся в воздушное пространство в районе 19.45 и находился над одной из баз армии в районе Адейси, армия открыла огонь в его направлении, вынудив вернуться", - говорится в заявлении армии Ливана.

Второй БПЛА, согласно коммюнике, находился в воздухе над поселением Кафркиля, позже он вернулся в сторону границы.

"Третий беспилотник подлетел к той же базе в Адейсе, где по нему был открыт огонь", - сообщается в заявлении.

По данным местных СМИ, командование армии Ливана отдало приказ открывать незамедлительный огонь по всем летательным аппаратам, находящимся в воздушном пространстве страны, после атак израильских беспилотников в южном пригороде Бейрута и в долине Бекаа.

Ранее официальные лица Ливана заявляли, что в ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали южный пригород Бейрута. Однако один из атакующих беспилотников потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения "Хезболлах". Генсекретарь движения Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. Премьер Ливана Саад Харири назвал их непокрытой агрессией против суверенитета Ливана. Высший совет по безопасности Ливана позже подтвердил право ливанского народа на самооборону от любой агрессии всеми возможными средствами.