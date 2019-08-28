Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T22:27Z
https://ria.ru/20190828/1558010971.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/144874/38/1448743837_0:524:5000:3337_1036x0_80_0_0_7330c5190d30e11f4ffc564ac527630e.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Четвертый тест системы электронного голосования в Москве прошел без сбоев

21:33 28.08.2019 (обновлено: 22:27 28.08.2019)
426
© Fotolia / undreyМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером
© Fotolia / undrey
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Четвертое тестирование системы электронного голосования в Москве прошло без сбоев, были зафиксированы попытки взлома, но они оказались безуспешными, сообщил РИА Новости руководитель электронного штаба Илья Массух.
В четвертом тесте приняли участие только жители трех районов Москвы, где на выборах в Мосгордуму пройдет электронное голосование. Они отвечали на вопрос, что необходимо в первую очередь развивать в их районах: парковочное пространство или парки и зеленые насаждения. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами, явка составила 44,9%, больше всего проголосовало в Зеленограде — 57,75%. За время тестирования было выдано 2188 электронных бюллетеней, всего на участие в тестировании было зарегистрировано 4865 человек. Голосование завершилось в 20:00 мск.
"Все в порядке, тестирование прошло нормально. Были зафиксированы попытки взлома, но они не успешны. Четвертый тест прошел, как и планировалось", — сказал Массух.
Как ранее рассказал РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, на этом тесте разработчики хотели дать возможность избирателям проверить, был ли учтен их голос, чего не удавалось сделать на предыдущих тестах.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 12:54Выборы в Мосгордуму
Венедиктов рассказал о хранении ключей шифрования электронного голосования
При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы 23 июля прошло без функциональных сбоев. Тогда москвичи голосовали за варианты решения проблемы бездомных животных.
В третьем этапе тестирования 21 августа участвовали только жители тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование. Горожане отвечали на вопрос, чего, по их мнению, не хватает в их районах, какие круглосуточные сервисы и центры развития для детей и подростков необходимо открыть. По итогам третьего теста явка составила 53%, взломов системы не было.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где пройдет электронное голосование — это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово — Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
310102
Обсудить 1
Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваРоссияТехнологииПолитика
Рекомендуем
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
РИА
Новости
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Последствия обстрела украинскими силовиками Донбасса
Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Фотография помолвочного кольца, к которому прикреплен маленький бриллиант
Невеста подняла на смех жениха за "жалкое" помолвочное кольцо
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Комитет защиты журналистов призвал Киев снять все обвинения с Вышинского
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
Мужчина с ноутбуком
Венедиктов рассказал о четвертом тесте электронного голосования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния