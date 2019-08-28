Четвертый тест системы электронного голосования в Москве прошел без сбоев

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Четвертое тестирование системы электронного голосования в Москве прошло без сбоев, были зафиксированы попытки взлома, но они оказались безуспешными, сообщил РИА Новости руководитель электронного штаба Илья Массух.

В четвертом тесте приняли участие только жители трех районов Москвы, где на выборах в Мосгордуму пройдет электронное голосование. Они отвечали на вопрос, что необходимо в первую очередь развивать в их районах: парковочное пространство или парки и зеленые насаждения. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами, явка составила 44,9%, больше всего проголосовало в Зеленограде — 57,75%. За время тестирования было выдано 2188 электронных бюллетеней, всего на участие в тестировании было зарегистрировано 4865 человек. Голосование завершилось в 20:00 мск.

"Все в порядке, тестирование прошло нормально. Были зафиксированы попытки взлома, но они не успешны. Четвертый тест прошел, как и планировалось", — сказал Массух.

Как ранее рассказал РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, на этом тесте разработчики хотели дать возможность избирателям проверить, был ли учтен их голос, чего не удавалось сделать на предыдущих тестах.

При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы 23 июля прошло без функциональных сбоев. Тогда москвичи голосовали за варианты решения проблемы бездомных животных.

В третьем этапе тестирования 21 августа участвовали только жители тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование. Горожане отвечали на вопрос, чего, по их мнению, не хватает в их районах, какие круглосуточные сервисы и центры развития для детей и подростков необходимо открыть. По итогам третьего теста явка составила 53%, взломов системы не было.