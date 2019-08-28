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РИА Новости

Невеста подняла на смех жениха за "жалкое" помолвочное кольцо

21:32 28.08.2019 (обновлено: 21:38 28.08.2019)
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© Фото : страница u/P-u-m-p-t-i-n-i на RedditФотография помолвочного кольца, к которому прикреплен маленький бриллиант
Фотография помолвочного кольца, к которому прикреплен маленький бриллиант
© Фото : страница u/P-u-m-p-t-i-n-i на Reddit
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пользователи Reddit обсуждают помолвочное кольцо, на которое пожаловалась одна из пользовательниц Сети.
Как следует из подписи к фотографии, девушка встречается со своим молодым человеком уже восемь лет, почти три из которых они планируют женитьбу. Парень долго копил на предсвадебный подарок и в итоге остановил свой выбор на украшении с тонким золотым ободком и крошечным бриллиантом.
"Это будет некрасиво и меркантильно с моей стороны, если я скажу, что мне не нужно это маленькое отвратительное кольцо?" — говорится в описании фото.
Многие пользователи поддержали девушку.
"Я не материалистка, когда дело касается таких вещей, но если бы мой парень сделал мне предложение с этим, то я была бы глубоко оскорблена.<…> Он изо всех сил старался найти самый дешевый вариант, что, по-моему, говорит о том, что, вероятно, он такой же во всем, что касается отношений", — предположила janelleybeans.
Фото обручального кольца
11 августа, 18:51РИА Новости
"Глаза болят". В Сети высмеяли самое уродливое помолвочное кольцо
"Честно говоря, я на ее стороне. Даже с маленьким бюджетом он мог бы выбрать кольцо, которое не сразу сломается, если за что-то зацепится", — написала adriarchetypa.
"Для кольца на этой фотографии нет оправданий", — подчеркнул SometimesIArt.
"Если вы приставите к моей голове дуло пистолета и скажете мне найти такое же паршивое кольцо, я не смогу этого сделать. <…> Похоже, он взял его в торговом автомате в боулинге. Я не преувеличиваю", — отметила jonquillejaune.
"Дело не в цене, а во внешнем виде кольца. Меня воротит от того, какое оно мелкое и жалкое", — заявили в комментариях.
При этом нашлись и те, кто встал на сторону молодого человека.
"Когда кольцо становится проблемой, то в действительности дело совсем не в нем", — высказался Wuellig.
"Лично мне кажется, что кольцо не так важно, как тот, кто его преподносит", — считает Tater-Tot_917.
"Просто кучка заносчивых девушек, которым драгоценности важнее брака", — поделился своим мнением с пользователями TheJonasCousin.
Скриншот поста с фотографией обручального кольца, опубликованный на Reddit
7 ноября 2018, 14:08РИА Новости
Пользователей Сети возмутила девушка, решившая унизить парня из-за кольца
7436911117
Обсудить 16
В мире
Популярные комментарии
Она даже такого кольца не стоит, но мужчинам стоит взять на заметку для проверки меркантильных девушек.
28 августа, 21:45
Му ля
1500000
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