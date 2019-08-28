Невеста подняла на смех жениха за "жалкое" помолвочное кольцо

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пользователи Пользователи Reddit обсуждают помолвочное кольцо, на которое пожаловалась одна из пользовательниц Сети.

Как следует из подписи к фотографии, девушка встречается со своим молодым человеком уже восемь лет, почти три из которых они планируют женитьбу. Парень долго копил на предсвадебный подарок и в итоге остановил свой выбор на украшении с тонким золотым ободком и крошечным бриллиантом.

"Это будет некрасиво и меркантильно с моей стороны, если я скажу, что мне не нужно это маленькое отвратительное кольцо?" — говорится в описании фото.

Многие пользователи поддержали девушку.

"Я не материалистка, когда дело касается таких вещей, но если бы мой парень сделал мне предложение с этим, то я была бы глубоко оскорблена.<…> Он изо всех сил старался найти самый дешевый вариант, что, по-моему, говорит о том, что, вероятно, он такой же во всем, что касается отношений", — предположила janelleybeans.

"Честно говоря, я на ее стороне. Даже с маленьким бюджетом он мог бы выбрать кольцо, которое не сразу сломается, если за что-то зацепится", — написала adriarchetypa.

"Для кольца на этой фотографии нет оправданий", — подчеркнул SometimesIArt.

"Если вы приставите к моей голове дуло пистолета и скажете мне найти такое же паршивое кольцо, я не смогу этого сделать. <…> Похоже, он взял его в торговом автомате в боулинге. Я не преувеличиваю", — отметила jonquillejaune.

"Дело не в цене, а во внешнем виде кольца. Меня воротит от того, какое оно мелкое и жалкое", — заявили в комментариях.

При этом нашлись и те, кто встал на сторону молодого человека.

"Когда кольцо становится проблемой, то в действительности дело совсем не в нем", — высказался Wuellig.

"Лично мне кажется, что кольцо не так важно, как тот, кто его преподносит", — считает Tater-Tot_917.