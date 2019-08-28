Россия в ближайшее время переведет в Совет Европы взнос за 2017-2018 годы

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва в ближайшее время переведет в Совет Европы свой взнос за 2017-2018 годы, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как известно, после восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы в конце июня текущего года Российская Федерация полностью выплатила взнос в бюджет Организации за 2019 год. Российская Федерация также выполняет свои обязательства по выплате взносов за прошлые два года. 27 августа 2019 года выпущено распоряжение Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведен остающийся российский взнос за 2017 и 2018 годы", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, размещенном на сайте министерства.

Россия 30 июня 2017 года приняла решение приостановить часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены.

Москва - один из основных плательщиков в бюджет Совет Европы. В 2018 году в Совете Европы признали, что из-за отсутствия российской части взноса и намерения Турции вернуться в обычные плательщики в Совете начался финансовый кризис. На июньской сессии 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.