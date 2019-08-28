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РИА Новости

Россия в ближайшее время переведет в Совет Европы взнос за 2017-2018 годы

21:30 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва в ближайшее время переведет в Совет Европы свой взнос за 2017-2018 годы, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как известно, после восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы в конце июня текущего года Российская Федерация полностью выплатила взнос в бюджет Организации за 2019 год. Российская Федерация также выполняет свои обязательства по выплате взносов за прошлые два года. 27 августа 2019 года выпущено распоряжение Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведен остающийся российский взнос за 2017 и 2018 годы", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, размещенном на сайте министерства.
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Россия 30 июня 2017 года приняла решение приостановить часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены.
Москва - один из основных плательщиков в бюджет Совет Европы. В 2018 году в Совете Европы признали, что из-за отсутствия российской части взноса и намерения Турции вернуться в обычные плательщики в Совете начался финансовый кризис. На июньской сессии 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Мария ЗахароваМИД РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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