Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе

Василий Сныцерев известен в первую очередь как один из создателей колонии "Белый лебедь", главной целью которой была "ломка" воров в законе. За десять лет его службы через колонию прошло свыше пяти тысяч осужденных. За это время в "Белом лебеде" развенчали почти 130 воров в законе.