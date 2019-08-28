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РИА Новости

Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе

21:52 28.08.2019 (обновлено: 22:11 28.08.2019)
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© Пресс-служба УФСИНГенерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
© Пресс-служба УФСИН
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев умер в Ульяновске. Об этом сообщается на сайте УФСИН по Ульяновской области.
"Сотрудники уголовно-исполнительной системы Ульяновской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Василия Ивановича, — говорится в сообщении.
Сныцерева не стало 25 августа. Ему было 90 лет. Причина смерти не уточняется.
Василий Сныцерев известен в первую очередь как один из создателей колонии "Белый лебедь", главной целью которой была "ломка" воров в законе. За десять лет его службы через колонию прошло свыше пяти тысяч осужденных. За это время в "Белом лебеде" развенчали почти 130 воров в законе.
Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, восемью медалями и знаком "Заслуженный работник МВД".
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