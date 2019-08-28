КПП в Донбассе с сентября сократят время работы

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе переходят на осенний режим работы, с воскресенья пропускные операции будут осуществляться с 07.00 до 18.30 мск, сообщил в среду пресс-центр операции объединенных сил Украины.
"С 1 сентября 2019 года контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения в Донбассе, перейдут на осенний режим работы. В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07.00 до 18.30 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Сейчас пункты пропуска в Донбассе работают с 6.00 до 20.00 (совпадает с мск).