КПП в Донбассе с сентября сократят время работы

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе переходят на осенний режим работы, с воскресенья пропускные операции будут осуществляться с 07.00 до 18.30 мск, сообщил в среду пресс-центр операции объединенных сил Украины.