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РИА Новости

КПП в Донбассе с сентября сократят время работы

21:01 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВид на мост у КПП "Станица Луганская"
Вид на мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вид на мост у КПП "Станица Луганская". Архивное фото
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе переходят на осенний режим работы, с воскресенья пропускные операции будут осуществляться с 07.00 до 18.30 мск, сообщил в среду пресс-центр операции объединенных сил Украины.
"С 1 сентября 2019 года контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения в Донбассе, перейдут на осенний режим работы. В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07.00 до 18.30 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Сейчас пункты пропуска в Донбассе работают с 6.00 до 20.00 (совпадает с мск).
Контрольно-пропускной пункт в Донбассе
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