Основные отрасли экономики Нижегородской области выросли с начала года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Основные отрасли экономики Нижегородской области продемонстрировали рост с начала 2019 года, заявил губернатор Глеб Никитин в среду в ходе встречи с предпринимателями региона.

"За 7 месяцев 2019 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в промышленности прирост составил 7,2%, в том числе, в обработке – 8,7%, в сельском хозяйстве – более 2%, в строительстве – более 22%. По итогам семи месяцев в "плюсе" оказались все основные сектора экономики", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Он отметил, что сохраняются высокие темпы роста инвестиций в обрабатывающих отраслях - 125,8% по итогам полугодия.

"Локомотивом в инвестиционной сфере у нас в регионе всегда были обрабатывающие производства, и наблюдаемая инвестиционная активность в этом секторе закладывает хорошую основу для дальнейшего развития", - подчеркнул Никитин.

По словам губернатора, динамика основных секторов экономики "положительно сказывается на общем экономическом росте региона". "По оценке, валовый региональный продукт за 2018 год вырос на 3%, что выше среднероссийских темпов", - добавил губернатор.