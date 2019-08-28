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РИА Новости
Нижегородская область

Основные отрасли экономики Нижегородской области выросли с начала года

20:59 28.08.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Основные отрасли экономики Нижегородской области продемонстрировали рост с начала 2019 года, заявил губернатор Глеб Никитин в среду в ходе встречи с предпринимателями региона.
"За 7 месяцев 2019 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в промышленности прирост составил 7,2%, в том числе, в обработке – 8,7%, в сельском хозяйстве – более 2%, в строительстве – более 22%. По итогам семи месяцев в "плюсе" оказались все основные сектора экономики", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он отметил, что сохраняются высокие темпы роста инвестиций в обрабатывающих отраслях - 125,8% по итогам полугодия.
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"Локомотивом в инвестиционной сфере у нас в регионе всегда были обрабатывающие производства, и наблюдаемая инвестиционная активность в этом секторе закладывает хорошую основу для дальнейшего развития", - подчеркнул Никитин.
По словам губернатора, динамика основных секторов экономики "положительно сказывается на общем экономическом росте региона". "По оценке, валовый региональный продукт за 2018 год вырос на 3%, что выше среднероссийских темпов", - добавил губернатор.
По информации регионального минэкономики, в 2018 году в промышленности Нижегородской области было создано более 5 тысяч новых рабочих мест благодаря расширению действующих и созданию новых производств.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьЭкономика
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