Глава Пентагона заявил, что США не ищут конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. США не стремятся к конфликту с Ираном, хотят взаимодействовать дипломатическими методами, заявил в среду министр обороны США Марк Эспер.

"Мы не ищем конфликта с Ираном, мы хотим вести с ними контакты дипломатическими методами", - сказал Эспер на пресс-конференции в Пентагоне.

Он отметил, что до настоящего времени сторонам "удавалось избежать конфликтной ситуации". "Пока это было успешно, и мы надеемся, что иранцы будут согласны встретиться, поговорить и разрешить вопросы", - сказал Эспер.