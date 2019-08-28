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РИА Новости

Глава Пентагона заявил, что США не ищут конфликта с Ираном

20:56 28.08.2019
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© AP Photo / Carolyn KasterНовый министр обороны США Марк Эспер и президент США Дональд Трамп в Белом доме. 23 июля 2019
Новый министр обороны США Марк Эспер и президент США Дональд Трамп в Белом доме. 23 июля 2019
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. США не стремятся к конфликту с Ираном, хотят взаимодействовать дипломатическими методами, заявил в среду министр обороны США Марк Эспер.
"Мы не ищем конфликта с Ираном, мы хотим вести с ними контакты дипломатическими методами", - сказал Эспер на пресс-конференции в Пентагоне.
Он отметил, что до настоящего времени сторонам "удавалось избежать конфликтной ситуации". "Пока это было успешно, и мы надеемся, что иранцы будут согласны встретиться, поговорить и разрешить вопросы", - сказал Эспер.
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Марк ЭсперМинистерство обороны СШАИранСШАВ мире
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