Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T20:39Z
https://ria.ru/20190828/1558009468.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_c58d66cfe230fb70b7fe13b3fbd44c46.jpg
РИА Новости

Экс-мэра Тегерана, приговоренного к казни за убийство жены, освободили

20:39 28.08.2019
679
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Бывшего мэра Тегерана и экс-вице-президента страны Мохаммада Али Наджафи, который был приговорен к смертной казни за убийство супруги, в среду выпустили под залог, сообщает иранское агентство ISNA.
Ранее сообщалось, что в июле этого года Мохаммад Али Наджафи был признан виновным в убийстве жены и приговорен к "кисасу" - наказанию в исламском праве, равному по тяжести совершенному преступлению.
Отмечается, что суд позволил выпустить Наджафи под залог, так как ранее семья жертвы простила его.
Согласно исламскому уголовному кодексу Ирана, жертва или семья жертвы могут помиловать преступника и отменить исполнение наказания. В таком случае вместо смертной казни виновный выплачивает компенсацию за совершенное преступление. Тем не менее, как ранее сообщали иранские СМИ, родственники убитой жены Наджафи отказались от денег.
Магазин головных уборов
5 апреля, 08:00РИА Новости
Смерть за измену. Зачем нефтяной монархии законы шариата
Жена экс-мэра Тегерана была застрелена в жилом доме в элитном районе на севере Тегерана в конце мая. Наджафи сам сдался сотрудникам правоохранительных органов и признался в убийстве супруги, заявив, что оно произошло из-за семейных проблем. Наджафи занимал пост мэра Тегерана с августа 2017 года по апрель 2018 года. За время своей политической карьеры он также возглавлял министерство образования и министерство высшего образования Ирана.
123093
Обсудить 0
Тегеран (город)ИранВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
"Движение 5 звезд" и Демпартия Италии договорились о кандидатуре премьера
РИА
Новости
Ливанские военные
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Фотография помолвочного кольца, к которому прикреплен маленький бриллиант
Невеста подняла на смех жениха за "жалкое" помолвочное кольцо
Здание посольства России в США
Посольство напомнило американскому сенатору, что нужно для получения визы
Лента
новостей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Корбин заявил, что Джонсон — премьер, который нужен не Британии, а Трампу
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе
Участник акции с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова у офиса президента Украины в Киеве. 28 августа 2019
У здания офиса президента Украины проходит акция против Арсена Авакова
Новый министр обороны США Марк Эспер и президент США Дональд Трамп в Белом доме. 23 июля 2019
Глава Пентагона заявил, что США не ищут конфликта с Ираном
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Новый министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона обвинил Китай в дестабилизации Индо-Тихоокеанского региона
Ливанские военные
Ливанская армия объяснила обстрел израильских беспилотников
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Россия в ближайшее время переведет в Совет Европы взнос за 2017-2018 годы
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит
Брижит Макрон ответила на извинения бразильцев за насмешки их президента
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Эксперт оценил значение визита Болтона в Белоруссию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния