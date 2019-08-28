Экс-мэра Тегерана, приговоренного к казни за убийство жены, освободили

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Бывшего мэра Тегерана и экс-вице-президента страны Мохаммада Али Наджафи, который был приговорен к смертной казни за убийство супруги, в среду выпустили под залог, сообщает иранское агентство Бывшего мэра Тегерана и экс-вице-президента страны Мохаммада Али Наджафи, который был приговорен к смертной казни за убийство супруги, в среду выпустили под залог, сообщает иранское агентство ISNA

Ранее сообщалось, что в июле этого года Мохаммад Али Наджафи был признан виновным в убийстве жены и приговорен к "кисасу" - наказанию в исламском праве, равному по тяжести совершенному преступлению.

Отмечается, что суд позволил выпустить Наджафи под залог, так как ранее семья жертвы простила его.

Согласно исламскому уголовному кодексу Ирана, жертва или семья жертвы могут помиловать преступника и отменить исполнение наказания. В таком случае вместо смертной казни виновный выплачивает компенсацию за совершенное преступление. Тем не менее, как ранее сообщали иранские СМИ, родственники убитой жены Наджафи отказались от денег.