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РИА Новости

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам

20:35 28.08.2019 (обновлено: 21:42 28.08.2019)
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© AP PhotoЛиванские военные
Ливанские военные
© AP Photo
БЕЙРУТ, 28 авг — РИА Новости. Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
Отмечается, что два небольших дрона находились над военной базой в пограничной деревне Адейси.
Командование армии Ливана заявило, что военные открыли огонь после того, как они вторглись в воздушное пространство на юге страны.
"Разведывательный беспилотник враждебного Израиля, прибывший со стороны оккупированных территорий Палестины, вторгся в воздушное пространство в районе 19.45 и находился над одной из баз армии в районе Адейси, армия открыла огонь в его направлении, вынудив вернуться", - отмечается в сообщении.
Второй БПЛА, согласно коммюнике, находился в воздухе над поселением Кафркиля, позже он вернулся в сторону границы.
"Третий беспилотник подлетел к той же базе в Адейсе, где по нему был открыт огонь", - рассказали ливанские военные.
По данным местных СМИ, армейское командование отдало приказ незамедлительно открывать огонь по всем летающим аппаратам, находящимся в воздушном пространстве страны, после двух недавних атак.
Ранее власти Ливана заявили, что в ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали южный пригород Бейрута. Один дрон потерпел крушение и попал в руки бойцов "Хезболлы", второй взорвался и повредил здание пресс-службы движения.
Генсек Хасан Насрулла пообещал адекватно ответить на действия Израиля. Премьер Харири назвал случившееся агрессией против суверенитета страны.
В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины в Ливане, недалеко от границы с Сирией.
Солдаты ливанской армии
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Популярные комментарии
Землю Израилю дал Всевышний, и еще много веков назад и жить на ней народ Израиля Будет вечно.
28 августа, 22:02
Татьяна Новикова
80121225
Предоставить, все вооружения, инструкторов, самолеты с летчиками, это разве не вступить в военный конфликт.
28 августа, 21:34
Перри Мейсон
5923008
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