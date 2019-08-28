БЕЙРУТ, 28 авг — РИА Новости. Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин"

Отмечается, что два небольших дрона находились над военной базой в пограничной деревне Адейси.

Командование армии Ливана заявило, что военные открыли огонь после того, как они вторглись в воздушное пространство на юге страны.

"Разведывательный беспилотник враждебного Израиля, прибывший со стороны оккупированных территорий Палестины, вторгся в воздушное пространство в районе 19.45 и находился над одной из баз армии в районе Адейси, армия открыла огонь в его направлении, вынудив вернуться", - отмечается в сообщении.

Второй БПЛА, согласно коммюнике, находился в воздухе над поселением Кафркиля, позже он вернулся в сторону границы.

"Третий беспилотник подлетел к той же базе в Адейсе, где по нему был открыт огонь", - рассказали ливанские военные.

По данным местных СМИ, армейское командование отдало приказ незамедлительно открывать огонь по всем летающим аппаратам, находящимся в воздушном пространстве страны, после двух недавних атак.

Ранее власти Ливана заявили, что в ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали южный пригород Бейрута. Один дрон потерпел крушение и попал в руки бойцов "Хезболлы", второй взорвался и повредил здание пресс-службы движения.

Генсек Хасан Насрулла пообещал адекватно ответить на действия Израиля. Премьер Харири назвал случившееся агрессией против суверенитета страны.