МГИК не получал жалоб на нарушения в агитации кандидата в МГД от КПРФ

"К нам никаких обращений СПЧ не было, если было обращение в окружную комиссию, значит, они разберутся, ответят. К нам обращений не было. Если поступают обращения к нам или в окружные комиссии, мы внимательно рассматриваем каждый конкретный случай", - сказал Горбунов.