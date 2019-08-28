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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

МГИК не получал жалоб на нарушения в агитации кандидата в МГД от КПРФ

20:22 28.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Мосгоризбирком не поступали жалобы о нарушениях условий распространения агитационных печатных материалов кандидата от КПРФ на выборах в Мосгордуму Екатерины Енгалычевой, сообщил РИА Новости председатель комиссии Валентин Горбунов.
Как сообщается на сайте СПЧ, региональная мобильная группа обратилась в окружную избирательную комиссию с просьбой разобраться в ситуации, связанной с распространением агитационных материалов кандидата.
"К нам никаких обращений СПЧ не было, если было обращение в окружную комиссию, значит, они разберутся, ответят. К нам обращений не было. Если поступают обращения к нам или в окружные комиссии, мы внимательно рассматриваем каждый конкретный случай", - сказал Горбунов.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомВалентин ГорбуновКПРФМосковская городская думаМоскваРоссияПолитика
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