СК возбудил дело после гибели ребенка под колесами Range Rover в Москве

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ завел уголовное дело после наезда иномарки на мужчину с ребенком в Москве, девочка скончалась, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в среду, 28 августа, автомобиль Range Rover во время движения по дублеру Минской улицы в сторону Кутузовского проспекта в центр наехал на мужчину с малолетней девочкой. Ребенок умер от полученных травм, а мужчина был доставлен в больницу.