СК возбудил дело после гибели ребенка под колесами Range Rover в Москве

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ завел уголовное дело после наезда иномарки на мужчину с ребенком в Москве, девочка скончалась, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, в среду, 28 августа, автомобиль Range Rover во время движения по дублеру Минской улицы в сторону Кутузовского проспекта в центр наехал на мужчину с малолетней девочкой. Ребенок умер от полученных травм, а мужчина был доставлен в больницу.
"По данному факту Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 264 УК РФ (нарушение ПДД)", - сказала Иванова.
По ее словам, следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
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