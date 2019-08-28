В Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке заинтересовались покупкой МиГ-35

"Для нас приоритетом является Индия, где эксплуатируется огромное количество МиГ-29, соответственно, это регион Юго-Восточной Азии, Ближнего востока и мы планируем выходить в Латинскую Америку. Всего переговоры ведутся с 30 странами", - сказал Тарасенко в ходе МАКС-2019, отвечая на вопрос о том, от кого пришли заявки на покупку этого самолета.