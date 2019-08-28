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РИА Новости

На Байконур прибыли зарубежные спутники для запуска ракетой "Протон-М"

20:15 28.08.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкТранспортировка ракеты-носителя "Протон-М" на стартовую площадку космодрома "Байконур"
Транспортировка ракеты-носителя Протон-М на стартовую площадку космодрома Байконур
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Транспортировка ракеты-носителя "Протон-М" на стартовую площадку космодрома "Байконур". Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический Mission Extension Vehicle-1, запуск которых ракетой-носителем "Протон-М" намечается на 30 сентября, доставлены на космодром Байконур, сообщила в среду компания International Launch Services.
На сайте компании отмечается, что самолет со спутниками приземлился 28 августа на аэродроме Юбилейный космодрома Байконур.
Компания сообщила, что запуск спутников планируется 30 сентября в 13.26 мск.
В 2019 году было произведено три пуска ракет "Протон-М", до конца года планируются еще три пуска.
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Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services. Всего с 1996 по 2018 годы компания International Launch Services, являющаяся поставщиком пусковых услуг с помощью ракет "Протон" на зарубежном рынке, произвела 96 коммерческих пусков "Протонов".
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