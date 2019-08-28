На Байконур прибыли зарубежные спутники для запуска ракетой "Протон-М"

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический Mission Extension Vehicle-1, запуск которых ракетой-носителем "Протон-М" намечается на 30 сентября, доставлены на космодром Байконур, сообщила в среду компания International Launch Services.

На сайте компании отмечается, что самолет со спутниками приземлился 28 августа на аэродроме Юбилейный космодрома Байконур.

Компания сообщила, что запуск спутников планируется 30 сентября в 13.26 мск.

В 2019 году было произведено три пуска ракет "Протон-М", до конца года планируются еще три пуска.