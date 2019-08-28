На Байконур прибыли зарубежные спутники для запуска ракетой "Протон-М"

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический Mission Extension Vehicle-1, запуск которых ракетой-носителем "Протон-М" намечается на 30 сентября, доставлены на космодром Байконур, сообщила в среду компания International Launch Services.
На сайте компании отмечается, что самолет со спутниками приземлился 28 августа на аэродроме Юбилейный космодрома Байконур.
Компания сообщила, что запуск спутников планируется 30 сентября в 13.26 мск.
В 2019 году было произведено три пуска ракет "Протон-М", до конца года планируются еще три пуска.
Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services. Всего с 1996 по 2018 годы компания International Launch Services, являющаяся поставщиком пусковых услуг с помощью ракет "Протон" на зарубежном рынке, произвела 96 коммерческих пусков "Протонов".