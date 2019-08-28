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РИА Новости

Президент Гондураса 1 сентября откроет дипмиссию в Иерусалиме

20:06 28.08.2019
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Иерусалим. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес 1 сентября откроет дипломатическое представительство в Иерусалиме, который в Тегусигальпе признали столицей Израиля.
В марте правительство Гондураса распространило заявление Эрнандеса, в котором, среди прочего, содержится признание Иерусалима столицей Израиля. Тогда же он заявил о немедленном открытии торгпредства в Иерусалиме.
"Первого сентября 2019 года президент Эрнандес проведет в Иерусалиме церемонию, в ходе которой Гондурас откроет дипломатическое представительство в столице Израиля в качестве расширения своего посольства (в Тель-Авиве)", - говорится в заявлении МИД Гондураса.
Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
Кнессет
11 июля, 00:19РИА Новости
В Кнессете рассказали о законопроекте по переносу посольства Украины
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.
Кроме США столицей Израиля Иерусалим признали Австралия, Гватемала, Чехия, Бразилия и Гондурас.
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Хуан Орландо ЭрнандесСШАГондурасИзраильВ мире
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