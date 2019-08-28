Президент Гондураса 1 сентября откроет дипмиссию в Иерусалиме

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес 1 сентября откроет дипломатическое представительство в Иерусалиме, который в Тегусигальпе признали столицей Израиля.

В марте правительство Гондураса распространило заявление Эрнандеса, в котором, среди прочего, содержится признание Иерусалима столицей Израиля. Тогда же он заявил о немедленном открытии торгпредства в Иерусалиме.

"Первого сентября 2019 года президент Эрнандес проведет в Иерусалиме церемонию, в ходе которой Гондурас откроет дипломатическое представительство в столице Израиля в качестве расширения своего посольства (в Тель-Авиве)", - говорится в заявлении МИД Гондураса.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.