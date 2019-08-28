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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Греческая церковь в октябре обсудит проблему автокефалии Украины

20:06 28.08.2019
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© РИА Новости / Татьяна Чухрова / Перейти в фотобанкВиды Греции. Салоники
Виды Греции. Салоники
© РИА Новости / Татьяна Чухрова
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 28 авг - РИА Новости. Постоянный Синод Греческой православной церкви не стал обсуждать проблему предоставления автокефалии Украине, передав вопрос на рассмотрение Синода Иерархов, запланированного на октябрь.
Заседание Постоянного Синода проходило 26-28 августа. На нем были заслушаны доклады комиссий, изучавших украинский вопрос.
"По докладам Синодальных комиссий по догматическим и правовым вопросам и православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу, Синод признает каноническое право Вселенского патриарха предоставлять автокефалию, так же как и прерогативу предстоятеля Греческой церкви продолжать заниматься вопросом признания церкви Украины", - говорится в информационном сообщении Элладской церкви.
Право Константинопольского патриарха на предоставление автокефалии церквям должно было обсуждаться на Всеправославном Соборе на Крите в 2016 году, но из-за отсутствия Русской Православной церкви вопрос не рассматривался.
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний после заседания Синода Украинской православной церкви
Вчера, 11:08Сказано в эфире
"Позор вдвойне". Неприятные новости для "новой церкви" УкраиныКомиссии Греческой православной церкви выступили против "новой церкви" Украины, сообщил источник. Скоро и Киев откажется ее признавать, считает религиовед Роман Силантьев. Он высказал свое мнение в эфире радио Sputnik.
Таким образом, Постоянный Синод Греческой церкви не стал ставить под сомнение права Константинопольского патриарха, указав в то же время, что решение по украинской автокефалии Греческая церковь примет самостоятельно.
Как сообщил РИА Новости церковный источник, в докладах обеих комиссий Греческой православной церкви были высказаны возражения против признания "новой украинской церкви". Одним из главных препятствий стало то, что священники новой церкви не были рукоположены.
Агентство церковных новостей Romfea.gr сообщает, что обсуждение проходило в спокойной обстановке, все члены Синода высказали свое мнение и признали привилегию архиепископа Афинского и всей Греции заняться решением этого вопроса.
Михайловский Златоверхий собор - действующий кафедральный собор новой объединенной церкви Украины
Вчера, 07:05Религия и мировоззрение
Источник: комиссии Греческой церкви выступили против "новой церкви" Украины
"В другом случае не потребовалось бы мнения Иерархии для признания автокефалии, как в случае с другими автокефальными церквями на Балканах. Но здесь у нас есть своеобразный случай с не имеющими хиротонии, с раскольниками и отлученными от церкви", - цитирует агентство иерарха.
Сам архиепископ Иероним поблагодарил иерархов за поддержку и признание его привилегий, но счёл невозможным взять на себя ответственность по столь сложному вопросу.
"Я не могу взять на себя один такую ​​ответственность, я пойду на Синод Иерархов, чтобы он решил", - сказал глава Греческой церкви.
Патриарх Константинопольский Варфоломей
19 августа, 18:05Религия и мировоззрение
В РПЦ допустили, что патриарх Варфоломей решил объединить всех раскольников
Новая церковь" Украины - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) - раскольническая структура, созданная по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея. Она была образована путем слияния двух других раскольнических церквей, действовавших на Украине, в декабре 2018 года. Главой новой неканонической церковной структуры стал представитель раскольнического "Киевского патриархата" - "митрополит" Епифаний Думенко. А 6 января 2019 года эта "новая церковь" получила от участвовавшего в ее создании Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" - церковный документ, якобы легализующий ее "независимое" существование в православном мире.
Однако новосозданная структура оказалась фактически полностью зависимой от патриарха Варфоломея. И кроме Константинопольской, ни одна другая поместная православная церковь мира (а их насчитывается еще 14), не признала ПЦУ. Для всего православного мира единственной канонической церковью Украины остается Украинская православная Церковь (УПЦ) во главе с митрополитом Онуфрием.
Филарет Денисенко на заседании Верховной рады
22 августа, 18:06Религия и мировоззрение
Филарет обвинил "новую церковь" в закрытии банковского счета его структуры
Тем не менее, Константинопольский патриархат настойчиво пытается добиться признания своего с Порошенко проекта - "новой церкви" Украины - от других поместных православных церквей мира. Особенно от главы Элладской православной церкви архиепископа Афинского Иеронима.
До настоящего времени Элладская церковь еще не выработала официальной позиции в отношении ПЦУ. Ряд ее видных представителей, как и многие иерархи других поместных православных церквей мира, высказываются за проведение всеправославного совещания для соборного обсуждения церковной ситуации и действий патриарха Константинопольского Варфоломея на Украине.
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Религия и мировоззрениеЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеАфиныУкраинаВ мире
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Источник: комиссии Греческой церкви выступили против "новой церкви" Украины
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