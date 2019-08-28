В ГД внесли проект об учете представителей коренных малочисленных народов

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об учете граждан, относящихся к коренным малочисленным народам страны, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам", - говорится в распоряжении.

Уточняется, что для предоставления коренным и малочисленным народам предусмотренных законом социальных и экономических прав законопроект предлагает ввести систему учета относящихся к таким народам граждан на основе добровольного подтверждения их принадлежности к коренным малочисленным народам.