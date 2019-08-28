Телеканал "112.Украина" призвал власти страны защитить журналистов

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Генеральный директор телеканала "112.Украина" Егор Бенкендорф призвал власти страны защитить журналистов после нападения на их корреспондентов в Харьковской области.
Ранее в среду телеканал "112.Украина" сообщил, что неизвестные напали на их съемочную группу, снимавшую сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области, и избили журналиста Олега Решетняка.
"Мы обращаемся к властям с просьбой четко и решительно сказать, что на Украине нельзя использовать силу в отношении журналистов. Если не пресечь происходящее, то последствия будут еще более удручающими. Ведь свободные СМИ – это залог свободы и развития государства. Мы надеемся, что правоохранительные органы найдут исполнителей и заказчиков как сегодняшнего нападения, так и прошлых атак на свободу слова на Украине", - заявил в среду Бенкендорф.
Сотрудники канала отмечают, что журналисты действовали в рамках закона, продемонстрировали удостоверение прессы, но это не остановило нападающих. В результате съемочную группу избили, а служебный автомобиль и камеры испортили.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.