Телеканал "112.Украина" призвал власти страны защитить журналистов

"Мы обращаемся к властям с просьбой четко и решительно сказать, что на Украине нельзя использовать силу в отношении журналистов. Если не пресечь происходящее, то последствия будут еще более удручающими. Ведь свободные СМИ – это залог свободы и развития государства. Мы надеемся, что правоохранительные органы найдут исполнителей и заказчиков как сегодняшнего нападения, так и прошлых атак на свободу слова на Украине", - заявил в среду Бенкендорф.