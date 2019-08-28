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РИА Новости

Эксперт оценил значение визита Болтона в Белоруссию

19:48 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию отражает смену приоритетов Вашингтона во внешней политике и готовность "перевернуть страницу" в двусторонних отношениях, но прорыва это событие не принесет, опасаться того, что США удастся расколоть союз Москвы и Минска, не стоит, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов
Ранее Болтон заявил, что в четверг намерен посетить Белоруссию. Как отмечало издание Foreign Policy, Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США, который посетит страну с начала этого века. Отношения США и Белоруссии долгое время остаются на низком уровне. В 2006 году при президенте Джордже Буше-младшем в отношении Белоруссии были введены санкции и с тех пор продлеваются каждый год. Санкции действуют против лиц, которые, по мнению США, "подрывают демократические институты, нарушают права человека и занимаются коррупцией".
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В комментарии РИА Новости Кортунов отметил, что визит - это коррекция традиционной американской позиции, отражающая меняющиеся приоритеты.
"Президент (США Дональд) Трамп неоднократно говорил, что США будут руководствоваться прагматическими соображениями, своими национальными интересами, не будут заниматься сменой режимов, не будут пытаться навязывать свои стандарты внутреннего устройства. В этом смысле, наверное, удивляться тут не стоит", - заявил собеседник агентства.
Эксперт пояснил, что традиционно американские высокопоставленные чиновники не посещали Минск и в целом избегали серьезных контактов с белорусскими властями, руководствуясь позицией, что "в этой стране нарушаются права человека и поэтому американские политики должны подчеркивать осуждение того, что считалось авторитарной практикой президента (Александра) Лукашенко". Особенно такой подход, подчеркнул он, проявлялся во времена демократических администраций.
Говоря о том, какие конкретно цели может преследовать визит Болтона, Кортунов отметил, что не думает, что "сейчас есть расчеты, что удастся, скажем, расколоть союз России и Белоруссии, перетянуть Белоруссию на западную сторону, но, тем не менее, это определенный сигнал руководству Белоруссии, что США готовы перевернуть страницу и начать новую главу в двусторонних отношениях".

"Думаю, это укладывается в общую стратегию в отношении так называемой новой Европы. По мере того, как нарастают проблемы в отношениях с их традиционными западноевропейскими союзниками, скажем, Францией, Германией, другими странами, акцент переносится на новую Европу, в первую очередь, это Польша, но также Вашингтон демонстрирует повышенное внимание и к странам Балтии, и Балканским государствам. В этом контексте надо и рассматривать заезд Болтона в Минск, хотя, повторяю, ожидать каких-то прорывов, мне кажется, трудно, потому что помимо Трампа и Болтона есть конгресс, который с большими подозрениями относится к тому, что происходит в Минске, есть белорусская оппозиция, которая имеет определённое влияние в Вашингтоне. Поэтому я не думаю, что речь идет о какой-то серьезной перезагрузке, но, тем не менее, это знаковый визит, и я думаю, что он выгоден обеим сторонам", - добавил эксперт.

Экономические расчеты

В преддверии визита Болтона в прессе появилась информация, что Белоруссия может закупить американскую нефть. Кортунов отметил, что речь о нефти идти может, но даже если такая сделка состоится, она не даст Вашингтону "рычаг давления". Гораздо важнее газовый рынок, потеснить на котором Россию США вряд ли удастся.

"Если говорить о нефтяном рынке, то он глобальный, и тут большой разницы, откуда она идет, нет – есть общемировые цены, они друг от друга зависят, можно купить нефть американскую или какую-то еще, но это не создает никакого рычага политического давления. Если бы США удалось потеснить Россию на газовом рынке, это было бы существенно, но думаю, опять-таки, это не произойдет, потому что американский сланцевый газ по определению дороже, и еще надо строить всю инфраструктуру, терминалы, надо обеспечивать транзит, потому что Белоруссия не имеет выхода к морю, то есть надо закупать его через Польшу или Литву, поэтому мне кажется, что все это относится к области теории", - пояснил эксперт.

Он допустил, что Лукашенко "как человек, который умеет считать деньги, скорее будет держать американскую карту в рукаве на случай дополнительных, каких-то новых осложнений в переговорах с Россией, но все понимают, что покупать энергоресурсы в США на тех же условиях, на которых они покупают в России, невозможно – это будет просто для американцев не выгодно, американцы никогда так дотировать свою энергетический сектор не будут".
Говоря в целом, эксперт отметил, что во внешней политике администрация Трампа "везде ищет выгоду". "Выгоду в самом прямом смысле этого слова, то есть новые рынки для американской продукции, новые контракты для американских компаний. Мы знаем, как активно президент Трамп продвигает интересы американских энергетиков в Европе, хотя в общем в энергетическом секторе США к Трампу тоже относятся по-разному и не все считают, что эта борьба против Северного потока-2 так уж интересна американскому энергетическому бизнесу. Так что здесь не все так просто", - заявил Кортунов.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
27 августа, 15:16Сказано в эфире
"Свои люди". Политолог рассказал о причинах визита Болтона в КиевСоветник президента США Джон Болтон прибыл в Киев. В эфире радио Sputnik политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин высказал мнение, что у Болтона на Украине – "двойная миссия".
Он допустил при этом, что у США есть возможность расширить присутствие на рынке сельскохозяйственной техники, но это будет удар не только по России, но и по производителями такой техники в Белоруссии. Поэтому в целом и в отношении экономических перспектив взаимодействия США и Белоруссии существенных изменений ждать не стоит.
"Наверно, это (решение Болтона посетить Минск) было связано с тем, что он все равно в регионе находится и заехать в Минск не так сложно. Это демонстрация широты американских внешнеполитических интересов, но не думаю, что это приведет к прорыву, что мы увидим больше американских инвестиций в Белоруссии, что белорусско-американские торговые отношения увеличатся в два раза – этого, скорее всего, не будет", - заключил Кортунов.
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