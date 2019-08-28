Эксперт оценил значение визита Болтона в Белоруссию

Новая страница
"Думаю, это укладывается в общую стратегию в отношении так называемой новой Европы. По мере того, как нарастают проблемы в отношениях с их традиционными западноевропейскими союзниками, скажем, Францией, Германией, другими странами, акцент переносится на новую Европу, в первую очередь, это Польша, но также Вашингтон демонстрирует повышенное внимание и к странам Балтии, и Балканским государствам. В этом контексте надо и рассматривать заезд Болтона в Минск, хотя, повторяю, ожидать каких-то прорывов, мне кажется, трудно, потому что помимо Трампа и Болтона есть конгресс, который с большими подозрениями относится к тому, что происходит в Минске, есть белорусская оппозиция, которая имеет определённое влияние в Вашингтоне. Поэтому я не думаю, что речь идет о какой-то серьезной перезагрузке, но, тем не менее, это знаковый визит, и я думаю, что он выгоден обеим сторонам", - добавил эксперт.
Экономические расчеты
"Если говорить о нефтяном рынке, то он глобальный, и тут большой разницы, откуда она идет, нет – есть общемировые цены, они друг от друга зависят, можно купить нефть американскую или какую-то еще, но это не создает никакого рычага политического давления. Если бы США удалось потеснить Россию на газовом рынке, это было бы существенно, но думаю, опять-таки, это не произойдет, потому что американский сланцевый газ по определению дороже, и еще надо строить всю инфраструктуру, терминалы, надо обеспечивать транзит, потому что Белоруссия не имеет выхода к морю, то есть надо закупать его через Польшу или Литву, поэтому мне кажется, что все это относится к области теории", - пояснил эксперт.