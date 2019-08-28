Брижит Макрон ответила на извинения бразильцев за насмешки их президента

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Первая леди Франции Брижит Макрон ответила на извинения бразильских интернет-пользователей за оскорбительное высказывание президента страны Жаира Болсонару в ее адрес. Об этом сообщает газета Первая леди Франции Брижит Макрон ответила на извинения бразильских интернет-пользователей за оскорбительное высказывание президента страны Жаира Болсонару в ее адрес. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на окружение супруги французского лидера.

Ранее Болсонару одобрительно прокомментировал появившийся в соцсетях фотоколлаж с изображением президентов Франции и Бразилии со своими женами. Изображение сопровождала надпись: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность". После этого бразильцы запустили в твиттере хештег #DesculpaBrigitte, который переводится как "Прости, Брижит". В постах пользователи признались, что им стыдно за своего президента.

Как пишет Le Parisien, Брижит узнала об извинениях бразильцев незадолго до отъезда из Биаррица. Первая леди была тронута тысячами подобных сообщений в твиттере.

Ранее выпад Болсонару прокомментировал и французский лидер Эммануэль Макрон. По его словам, грустно, что глава государства позволил себе насмешки в адрес его супруги. Как отметил Макрон, он уважает бразильский народ, который "заслуживает президента, поведение которого будет на высоте".