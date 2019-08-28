Зеленский встретился с избранными депутатами "Слуги народа", пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на торжественном мероприятии в Киеве в честь Дня независимости Украины

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу за закрытыми дверями и без телефонов с избранными депутатами от партии "Слуга народа", но кадровых вопросов не обсуждали, передает в среду издание "Украинская правда".

По данным издания, встреча проходила за закрытыми дверями и без телефонов, Зеленский зашел и вышел через черный ход, ни слова прессе не сказал.

"На встрече присутствовали первый помощник президента Сергей Шефир, заместители главы офиса президента Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка, которым прочат должности премьера и генпрокурора соответственно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на встрече с президентом говорилось о будущих законах. "Обсуждали с президентом все законопроекты, которые хотим проголосовать. И о неприкосновенности, и об уменьшении количества депутатов, наказании за прогулы и другие. Кадровых вопросов не обсуждали", - цитирует издание новоизбранный депутат от партии Сергей Швец.

По данным издания, на первом заседании Верховной рады 29 августа планируют назначить премьера и, по крайней мере, часть министров. Как сообщают источники в партии "Слуга народа", на том же заседании может произойти отставка генпрокурора.