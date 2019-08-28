Власти Москвы арендуют еще 600 камер для фиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Власти Москвы проводят тендер на аренду в течение пяти лет 600 камер для фиксации нарушений правил дорожного движения, начальная (максимальная) стоимость контракта – 3,658 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
"Аренда оборудования для фиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации", - говорится в заявке.
В техзадании уточняется, что сроком на пять лет арендуются 600 камер, которые должны, в частности фиксировать скорость, выезд на трамвайные пути встречного направления, езду по обочине, тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и прочее.
Исполнителя планируется определить 17 сентября.
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