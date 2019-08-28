Власти Москвы арендуют еще 600 камер для фиксации нарушений ПДД

Ольшанский: освободить водителей от некоторых штрафов? Я – за В Госдуме предложили снимать штрафы с автомобилистов в некоторых случаях. В эфире радио Sputnik почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский рассказал, почему поддерживает эту идею.