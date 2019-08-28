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РИА Новости

Страховщик оплатит репатриацию в Россию погибшей в Турции девочки

19:09 28.08.2019 (обновлено: 19:58 28.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Страховая компания "Согласие", в которой была застрахована скончавшаяся в Турции девочка, оплатит проведенное ей лечение и репатриацию тела из этой страны в Россию, сообщил РИА Новости страховщик.
Двенадцатилетняя россиянка была госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. В среду пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что девочка скончалась в больнице.
"Согласие" полностью оплатит все проведенное лечение и репатриацию на Родину, а также возвращение в Россию родителей девочки. Репатриация будет осуществлена в ближайшие несколько дней, после оформления всех документов, которым займутся сотрудники сервисной компании при участии представителей российского посольства в Турции", - сообщила пресс-служба компании.
Как уточнил страховщик, девочка была застрахована по стандартному полису выезжающих за рубеж с лимитом 30 тысяч евро. Ее случай был признан страховым, "Согласие" была готова организовать перелет ребенка в Россию с привлечением санавиации, но по медицинским показаниям родители и врачи приняли решение отказаться от транспортировки, добавили в пресс-службе.
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Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.
Петербургские врачи на прошлой неделе прилетели в Турцию, чтобы помочь коллегам в лечении девочки.
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