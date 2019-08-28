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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Жуковском появится научный центр мирового уровня

19:02 28.08.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСотрудники в испытательном цехе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в Московской области
Сотрудники в испытательном цехе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в Московской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е.Жуковского во время работы МАКС-2019 подписал соглашение о создании консорциума с ведущими научными, образовательными и промышленными предприятиями. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.
По его словам, ключевой задачей объединения станет подготовка документации для создания научного центра мирового уровня (НЦМУ) "Сверхзвук".
В России в рамках национального проекта "Наука" планируется открыть порядка 16 научных центров мирового уровня. В частности, на базе научных организаций и организаций высшего образования будут созданы четыре международных математических центра, три центра геномных исследований, три НЦМУ, выполняющих исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического развития.
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"Полет со сверхзвуковой скоростью ‒ тема, актуальная в мировом авиационном сообществе. Для достижения столь амбициозной цели необходимо решить массу междисциплинарных и межотраслевых задач. ЦАГИ выступил с инициативой создания научного центра мирового уровня, которую уже поддержали 12 организаций", – отметил Хромов.
Он сообщил, что уже сегодня вступить в консорциум дали согласие ФГУП "ЦИАМ имени П.И.Баранова", Институт прикладной математики имени М.В.Келдыша РАН, МГУ имени М.В.Ломоносова, АО "ЛИИ имени М.М.Громова", ФГУП "ГосНИИАС" и др. В ближайших планах ‒ расширить сеть консорциума за счет вовлечения зарубежных научных центров, таких как DLR, ONERA и других организаций.
Хромов подчеркнул, что Московская область поддерживает развитие научного потенциала в Жуковском. Так, в 2018 году был создан технопарк в сфере высоких технологий ЦАГИ. Кроме того, в 2019 году в Жуковском откроется первый в регионе центр прототипирования и аддитивных технологий, на комплектацию которого выделили более 100 миллионов рублей.
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Новости ПодмосковьяЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоМосковская область
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