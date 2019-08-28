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РИА Новости

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

19:02 28.08.2019
51811
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
Парламентарий заметил, что позиция грузинского лидера по вопросу двусторонних отношений смягчилась.
При этом он напомнил, что пару месяцев назад Зурабишвили "четко и недвусмысленно" назвала Москву "врагом".
"Ей осталось воспользоваться практическим примером турецкого лидера Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что "Россия — агрессор, Россия — оккупант", — цитирует Шхагошева парламентский телеканал "Дума ТВ".
Политик подчеркнул, что общество всегда ориентируется на высказывания главы государства. Именно поэтому Зурабишвили необходимо принести извинения за свои предыдущие заявления в адрес Москвы, отметил парламентарий. Только после этого можно будет продвигать российско-грузинский диалог, считает он.
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Шхагошев добавил, что Россия готова к развитию отношений, "которые никогда и не портила".
Ранее в интервью Euronews Зурабишвили заявила, что изменение позиции российской стороны может стать основой для возобновления контактов между Москвой и Тбилиси. Кроме того, по ее словам, Россия должна понять, что диалог не должен "строиться на принуждении".
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между государствами поддерживается на Женевских дискуссиях. В России неоднократно отмечали, что это решение отражает существующие реалии в бывших грузинских автономиях и не подлежит пересмотру.
Отношения между странами вновь обострились на фоне июньских протестов грузинских радикалов, выступивших против участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. После этого Зурабишвили назвала Москву "врагом" и заявила, что Кремлю выгоден общественный раскол в Грузии. После этих событий Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.
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Саломе ЗурабишвилиАдальби ШхагошевГосдума РФРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Они ещё условия ставят!Чачи там перепили,что ли?
28 августа, 19:39
ИБИван Бездомный
144140013
"диалог не должен "строиться на принуждении" - и не принуждайтесь. И не приставайте с туристами. Кому оно надо?
28 августа, 19:20
VPVassya Pupkind
13050003
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