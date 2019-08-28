В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Парламентарий заметил, что позиция грузинского лидера по вопросу двусторонних отношений смягчилась.

При этом он напомнил, что пару месяцев назад Зурабишвили "четко и недвусмысленно" назвала Москву "врагом".

"Ей осталось воспользоваться практическим примером турецкого лидера Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что "Россия — агрессор, Россия — оккупант", — цитирует Шхагошева парламентский телеканал "Дума ТВ"

Политик подчеркнул, что общество всегда ориентируется на высказывания главы государства. Именно поэтому Зурабишвили необходимо принести извинения за свои предыдущие заявления в адрес Москвы, отметил парламентарий. Только после этого можно будет продвигать российско-грузинский диалог, считает он.

Шхагошев добавил, что Россия готова к развитию отношений, "которые никогда и не портила".

Ранее в интервью Euronews Зурабишвили заявила , что изменение позиции российской стороны может стать основой для возобновления контактов между Москвой и Тбилиси. Кроме того, по ее словам, Россия должна понять, что диалог не должен "строиться на принуждении".

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между государствами поддерживается на Женевских дискуссиях. В России неоднократно отмечали, что это решение отражает существующие реалии в бывших грузинских автономиях и не подлежит пересмотру.