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РИА Новости

Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

14:33 28.08.2019 (обновлено: 00:40 29.08.2019)
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
© Sputnik / Александр Имедашвили
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Возобновление диалога между Москвой и Тбилиси возможно, если Россия изменит свое отношение к Грузии. Об этом в интервью Euronews заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
По ее словам, это станет основанием для того, чтобы "иметь какие-то контакты, возобновить их".

"Также России необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, будем готовы к диалогу в будущем", — подчеркнула Зурабишвили.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году по инициативе Тбилиси, когда Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий.
В июне этого года двусторонние отношения обострились после того, как Тбилиси захлестнули акции протеста против участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. На фоне беспорядков Зурабишвили назвала Россию "врагом", заявив, что Москве выгоден общественный раскол в стране. После этого Владимир Путин подписал указ, запрещающий прямое авиасообщение с Грузией. Новые санкции вызвали значительное снижение турпотока в страну, а национальная валюта обновила исторический минимум.
Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 ноября 2017
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В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
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Саломе ЗурабишвилиГрузияВ мире
Популярные комментарии
Барышня не поняла, что условия переговоров будут исходить из Кремля, а в Грузии Кремля нет...
28 августа, 14:50
Лариса Ильина
3002044297395
У России к Грузии свой счет за убийство российских солдат миротворцев, и сомневаюсь, что Грузия когда-нибудь сможет отмыться от этого. Никто не забыт, ничто не забыто!
28 августа, 14:37
ggoldmikron
39720234
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