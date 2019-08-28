Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Возобновление диалога между Москвой и Тбилиси возможно, если Россия изменит свое отношение к Грузии. Об этом в интервью Euronews заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
По ее словам, это станет основанием для того, чтобы "иметь какие-то контакты, возобновить их".
"Также России необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, будем готовы к диалогу в будущем", — подчеркнула Зурабишвили.
Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году по инициативе Тбилиси, когда Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий.
В июне этого года двусторонние отношения обострились после того, как Тбилиси захлестнули акции протеста против участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. На фоне беспорядков Зурабишвили назвала Россию "врагом", заявив, что Москве выгоден общественный раскол в стране. После этого Владимир Путин подписал указ, запрещающий прямое авиасообщение с Грузией. Новые санкции вызвали значительное снижение турпотока в страну, а национальная валюта обновила исторический минимум.